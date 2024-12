9 equipes para assistir enquanto a Black Monday e o carrossel de treinadores principais da NFL se aproximam

A NFL ainda tem uma semana para a temporada regular e isso, infelizmente, significa que alguns treinadores ficarão desempregados nos próximos dias. Algumas equipes já conseguiram uma vantagem sobre onde querem chegar em termos de quem está no comando, mas haverá mais demissões que precisarão ser feitas. São essas equipes que devem ficar de olho nesse ciclo de contratações.

Santos de Nova Orleans

Os maiores problemas dos Santos são paralisantes. Em algum momento, eles precisarão encontrar um novo quarterback da franquia. e Eles têm um problema de teto salarial que os impedirá por mais algumas temporadas. Se o próximo treinador principal conseguir um tempo suficiente para resolver as questões salariais, há potencial para reconstruir aqui. Será necessária paciência, pois a capacidade do Saints de adicionar agentes livres será severamente prejudicada.

Jatos de Nova York

É impossível adivinhar o que acontecerá com os Jets nesta entressafra, dado o problema persistente de Aaron Rodgers, mas eles têm a base de uma equipe que pode mudar as coisas rapidamente. Quinnen Williams, Sauce Gardner, Garrett Wilson e outros devem fazer com que esta equipe tenha um desempenho melhor do que nas últimas duas temporadas. O maior problema aqui é o dono da equipe, Woody Johnson, que dirige a franquia como um circo e pode dissuadir alguns dos principais candidatos deste ciclo.

ursos de chicago

Os Bears demitiram Matt Eberflus após seu terrível acidente no Dia de Ação de Graças, mas os Bears (4-12) devem se reconstruir rapidamente se seu novo técnico conseguir que Caleb Williams e o ataque avancem na direção correta. Houve alguns lampejos de grandeza da Williams e desse lado da bola, mas no geral há muito jogo desleixado, apesar dos investimentos no ataque. Existem blocos de construção aqui com um longo caminho a percorrer.

O quarterback do Bears, Caleb Williams, provavelmente terá uma nova voz em seus ouvidos após o término desta temporada. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

3 times que poderiam (ou deveriam?) ter vagas de head coaching

Invasores de Las Vegas

Vamos. Esse time é péssimo e fica despreparado quase todas as semanas. Se Antonio Pierce ainda for o técnico principal após a semana 18, os fãs dos Raiders deverão invadir as instalações.

Gigantes de Nova York

Cada vez que há uma temporada tão ruim, é provável que haja demissões. Até agora, não houve muitas novidades sobre o trabalho do técnico Brian Daboll, mas esta equipe está com 3-13 anos e esperava estar muito melhor no início da temporada. Qualquer regime potencial de entrada teria a capacidade e recursos para moldar os Giants como acharem adequado, começando com a seleção de um novo quarterback.

Jaguares de Jacksonville

Este também é outro óbvio. O técnico Doug Pederson e o gerente geral Trent Baalke não fizeram nada além de perder jogos desde meados da temporada passada, quando os Jaguars estavam com 8-3. Desde a semana 12 da temporada passada, os Jaguars estão com 5-19 e em terra de ninguém. O quarterback Trevor Lawrence e o receptor estreante Brian Thomas Jr. pelo menos lhes dão a chance de sair da sarjeta da NFL se demitirem Pederson e Baalke e definirem o próximo regime.

2 potenciais únicos

Titãs do Tennessee

Os Titãs gastaram dinheiro para ter a temporada que acabaram de montar, e é por isso que Brian Callahan pode estar em perigo. Negociar por L’Jarius Sneed e contratar Calvin Ridley para ser um dos piores times da liga não vai funcionar. Treinadores exclusivos ainda são incomuns, mesmo que não sejam tão tabu como costumavam ser. Callahan pode estar bem.

Patriotas da Nova Inglaterra

Menos provável do que os Titãs porque os Patriots não acrescentaram muito ao seu elenco nesta offseason fora de sua classe de novatos, que conta com o potencial quarterback superstar Drake Maye. Jerod Mayo deve ter pelo menos uma ou duas temporadas para construir uma defesa que não tem muito talento no momento.

Cincinnati Bengals

Cincinnati está lutando por sua vida nos playoffs, apesar de apresentar um ataque com três dos melhores jogadores da liga, Joe Burrow, Ja’Marr Chase e Tee Higgins. Seu lento início de temporada deve ser considerado inaceitável, mas se eles conseguirem chegar aos playoffs, Zac Taylor poderá salvar sua vaga.