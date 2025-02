A abordagem ‘não viajar’ do treinador do Colorado para recrutamento é única, mas também está à frente da curva

O treinador do Colorado, Deion Sanders, não visitou uma escola secundária ou casa em ciclos consecutivos de recrutamento, de acordo com um EUA hoje relatório. A Universidade disse à saída que Sanders lidou com todo o recrutamento de Boulder, Colorado, apesar de um orçamento anual de US $ 200.000 para recrutar viagens.

“Não vou à escola de ninguém ou à casa de ninguém”, disse Sanders no mês passado. “Eu não estou fazendo isso. Estou velho demais para ir à escola de alguém, a casa de alguém. Todas as crianças que estou recrutando, de fato, no portal. Eles são homens cultivados com crianças.

Historicamente, as visitas são vistas como uma oportunidade importante de construir relacionamentos com recrutas e as pessoas ao seu redor. Como comparação, Matt Rhule de Nebraska fez 486 visitas fora do campus no ano passado, de acordo com o USA Today. Brian Kelly, da LSU, fez 257.

Por um período de 10 dias, a classe de cinco estrelas do marechal de 2026 Jared Curtis Field publicou fotos de visitas na casa dos principais treinadores do Alabama, Geórgia, Estado da Flórida, Auburn, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Os relacionamentos certamente podem ser valiosos e ajudar a construir arestas no processo de recrutamento.

Ao mesmo tempo, a abordagem de Sanders não é ruim. E na era do pagamento por jogo, poderia realmente ser uma olhada no futuro.

Ao longo dos anos, os programas gastaram enormes recursos para construir relacionamentos com os jogadores. As histórias dos treinadores que chegam à estrada abundam por semanas para levar a todos os cantos do país em busca de talentos ou mensagens de texto incessantemente para se manter atualizado com os jogadores. É comum que o treinador seja o mais próximo dos melhores recrutas, mas geralmente ocorre com um campo final da sala de estar.

Mas as coisas mudaram, especialmente na era do portal nulo e de transferência. Dois desenvolvimentos principais o tornam mais razoável: primeiro, não há mais um limite para visitas oficiais. O Colorado pode pagar por qualquer jogador que queira visitar o campus e passar um tempo com Sanders. Além disso, o contrato de troca de renda pendente pode fazer com que a administração de um limite de salário seja uma prioridade maior que apenas os relacionamentos.

Houve conversas sobre o uso de funcionários fora do campo como parte do processo de recrutamento para permitir que os treinadores no campo se concentrem no futebol. Eu iria imitar NFLonde você tem um departamento de exploração, pessoal e departamento de treinamento. No nível universitário, os principais treinadores certamente estariam mais envolvidos devido ao seu poder desproporcional, mas um treinador -chefe da NFL provavelmente está apenas aparecendo nos eventos da pós -temporada e talvez nos dias profissionais para as melhores perspectivas.

Apesar da falta de visitas, o Colorado cambaleou na nação 37 Aula de recrutamento escolar Com apenas 14 compromissos. Seis dos recrutas foram qualificados como chips azuis, com três pousos no Top247. Com a classe de transferência incluída, o Colorado trouxe a classe geral de recrutamento nº 27. Há críticas justas ao seu processo, mas há mais talento em Caumpus sob Sanders do que em qualquer momento desde os dias de Bill McCartney.

Alguns aspectos dessa abordagem são específicos para Sanders. O salão de futebol profissional é um dos nomes mais importantes em todos os esportes. O Flash e o Hype atraíram celebridades como o Rock e Kevin Durant à margem, junto com concertos de rap após o jogo de artistas como o BigXThopLug. As ex -estrelas Shedeur Sanders e Travis Hunter apareceram em toda parte, das redes sociais à semana de moda de Nova York. Entre o YouTube e um programa de transmissão, o programa Sanders está em todas as redes sociais. É um pouco menos viável do que, por exemplo, Kirk Ferentz ou Mike Elko ganham recrutas com sua presença de contração.

Sanders também alcançou um punhado de recrutas devido a relacionamentos longos -que datam de seu tempo como treinador de jovens no Texas. Por exemplo, o marechal de campo transferido Kaidon Salter jogou bola na High School em Cedar Hill, Texas, a mesma cidade onde Sanders dirigiu uma ofensiva da escola particular. Vários recrutas principais de Sanders têm laços no Texas. Seus filhos também construíram relacionamentos enquanto passam pelo processo da universidade.

A falta de visitas de recrutamento de futebol do Colorado de Deion Sanders? Os analistas nacionais do 247Sports fornecem contexto sobre a estratégia de búfalos.

Mas mesmo para treinadores que não são celebridades, o cálculo poderá mudar em breve no pagamento da idade. Os relacionamentos certamente importam, mas a administração de uma folha de pagamento também o fará. Como Sanders, os programas podem obter muito mais talento no campus com visitas oficiais ilimitadas. No portal de transferência, empresas e oportunidades têm prioridade.

Ok, a maioria dos programas nunca será tão relutante quanto o Colorado. Os relacionamentos podem ser uma ineficiência do mercado, especialmente quando você não tem o dinheiro máximo a oferecer. Onde o Colorado provavelmente sente que o mais impacto na retenção, onde o programa perdeu 60 jogadores nos últimos dois anos. É um movimento ousado, mas que a maioria das escolas não deseja replicar.

Mas ainda assim, o Colorado venceu nove jogos pela primeira vez desde 2016. Eles acabaram entre os 25 melhores AP pela segunda vez desde 2002. Os búfalos amarrados em primeiro lugar no Big 12. Claramente, há uma maneira de fazê -lo bem . E embora a maioria dos programas esteja errada em relação a uma abordagem mais moderada, os dias dos treinadores que recrutam perpetuamente podem finalmente chegar ao fim.