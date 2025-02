A ala defensiva de Eagles disse que Vic Fangio teve uma reunião de equipe depois que a equipe desistiu de 22 pontos na vitória do Super Bowl LIX

Philadelphia Eagles teve uma das ações defensivas mais impressionantes no Super Bowl A vitória do LIX sobre o Kansas City Chiefs, com uma vantagem de 34 pontos, com cinco minutos na vitória de 40-22.

A Filadélfia realmente subiu 40-6, com três minutos restantes e 34-0 no último minuto do terceiro trimestre. Os 22 pontos de Kansas City marcaram quando o jogo já decidiu ser o que causou uma resposta do coordenador defensivo de Vic Fangio.

No dia anterior ao desfile do campeonato, os Eagles tinham uma limpeza do guarda -roupa enquanto encerrava sua histórica temporada de 2024. No final da vitória (Via petetakes).

“Depois de vencer o Super BowlAcho que tivemos o desfile na sexta -feira. Na quinta -feira, chegamos a uma reunião de equipe para que todos soubessem como ele estava indo para o desfile “, disse Hunt.” O crime está imerso. Vic era como ‘Ah Nah, a defesa vem aqui’. Ele vai … temos uma lista de verificação. Uma lista de verificação a cada jogo do que precisamos fazer. E se você conseguir um sim nessas caixas, nove em 10 vezes, você ganha.

“Nós vencemos? Sim. Nós os mantemos em menos de quatro peças explosivas? Sim. Ganhamos em terceira -conversões de intenção? Sim. Ganhamos na quarta tentativa de conversões? Nós os impedimos na zona vermelha? Perdemos a Copa ?

Os Eagles não permitiram um ponto no primeiro tempo, mantendo os chefes em 23 jardas no total. A Filadélfia tinha mais pontos (24) do que Kansas City tinha jardas (23). Os Chiefs tiveram 131 jardas e dois touchdowns em seus dois bens finais, marcando 16 pontos e mudando as duas tentativas de converter dois pontos, todos nos últimos cinco minutos com a defesa do segundo time.

Não importava com Fangio.

“Como cada coisa. Ele vai apenas para as estatísticas do primeiro tempo. Nós os paramos aqui, eles obtiveram como -55 jardas. Isso é inaceitável”, disse Hunt. “Girma no segundo tempo. Inaceitável. 22 pontos. Vencemos. Eles não marcaram no primeiro tempo.

“Estamos tendo uma reunião depois Super Bowl. Ele quer perfeição.

Os Eagles tiveram a defesa número 1 no NFL Por um motivo. É por isso que a defesa gosta de Fangio e seu treinamento duro, já que o coordenador defensivo não queria deixar a defesa duas vezes. Super Bowl Campeões