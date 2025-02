A ameaça à ameaça na Oesta, Jimmy Problante com Ejeção de Great + Tee Morant | Boa palavra com boa vontade

Vincent Goodwill e Fred Katz discutem se o Los Angeles Lakers é uma ameaça para vencer a Conferência Oeste, apesar de o comércio de Mark Williams ter sido rescindido.

Vince e Fred então quebram como Jimmy Butler já está florescendo com os Warriors.

Mais tarde, Vince e Fred dão uma olhada na camisa Morant sendo expulsa de um jogo do Grizzlies e qual time teve o melhor movimento antes do prazo de troca.

(2:09) Lakers-Hornets Trade Rescindem

(13:52) ao mesmo tempo uma ameaça para vencer a Conferência Oeste

(27:09) Jimmy Butler, um ajuste sem problemas com os guerreiros

(36:00) New York Knicks lutando para superar algumas equipes de nível superior

(40:56) Tee morant é expulso do jogo

LeBron James e Luka Doncic poderiam ter o Lakers como uma ameaça real na Conferência Oeste. (Wally Skalij/Los Angeles Times através de imagens Getty)

