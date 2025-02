A aposentadoria de Jersey para a antiga estrela da universidade está de cabeça para baixo: Terrence Shannon Jr. sorri para o erro de Illinois

A cerimônia de aposentadoria de Jersey Jersey, Shannon Jr, em Illinois, na noite de sábado, ficou um pouco de lado. Na verdade, ele voltou para trás. Quando o velho americano levou uma corda conectada ao banner que comemorará sua carreira de dois anos em Illini, ele se destacou, acrescentando um toque de comédia à celebração de uma lenda do programa.

Os aplausos de dentro do State Farm Center riem e ofegam quando os clientes reunidos fizeram um equilíbrio do erro. Shannon parecia levar Snafu com calma, oferecendo um sorriso enquanto olhava para a bandeira.

Shannon quebrou o recorde de pontuação de uma única temporada de Illinois na última temporada, terminando com 736 pontos enquanto levava o Illini a um número 3 no torneio da NCAA e um lugar nos oito elite. O guarda 6-6 teve uma média de 23 pontos, que foi o segundo jogador nacional do ano Zach Edey em Purdue no Big Ten.

Shannon passou suas três primeiras temporadas universitárias no Texas Tech antes de se transferir para Illinois para a temporada de 2022-23 e imediatamente se tornando o maior artilheiro de Illini com 17,2 pontos por jogo. Ele levou seu jogo a New Heights na última temporada, ganhando consagrado permanente entre outras lendas do programa Illinois.

Os Timberwolves de Minnesota selecionaram Shannon com a seleção geral nº 27 no draft da NBA de 2024. Ele apareceu em 16 jogos como um novato. Com a NBA em sua estrela, no sábado foi um momento natural para os Illini honrarem sua ex -estrela.

Da próxima vez, eles podem querer realizar um ensaio exaustivo algumas horas antes do tempo.