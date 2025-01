A ascensão da estrela do estado de Iowa, Curtis Jones, de uma reflexão tardia a um potencial All-American

AMES, Iowa –– Curtis Jones se descreve como “um cara legal”. Amigável o suficiente para atender todas as chamadas telefônicas durante a agitação do portal de transferência. Autoconsciente o suficiente para admitir o quão legal é que o técnico do Hall da Fama do Kansas, Bill Self, apelidou Jones de “All-American do primeiro time” depois que ele quebrou o recorde de sua carreira com 25 pontos, no segundo lugar do estado de Iowa, 74. -57 vitória. os Jayhawks, nono colocado, na noite de quarta-feira.

A introspecção de Jones diz tudo. Ele aparentemente tentou manter tudo sobre sua personalidade igual, enquanto seu jogo, perfil e plataforma se transformavam completamente em algo que ele nunca poderia ter previsto.

Em outra vida, Jones era um guarda de 1,80 metro e 160 libras das Cidades Gêmeas que não tinha ofertas para a Divisão I ou Divisão II. Claro, ele foi abençoado com uma camisa macia e sedosa (Jones diz que conseguia atirar desde o útero), mas crianças com esse tipo de constituição abundam nas fileiras do ensino médio.

“Ele não era realmente um jogador”, disse Jones à CBS Sports. “Não passei no teste de visão. Muitas vezes, as pessoas gostam de ver alguém mergulhando e voando, isso pode pegar. Do jeito que eu jogo, pode não chamar sua atenção. Não é tão chamativo. Além disso, “eu era super magro.”

Durante grande parte de seu último ano no Cretin-Derham Hall em St. Paul, Minnesota, Jones se concentrou apenas em uma escola: Iowa Western Community College. Mas quando a notificação em seu telefone indicou que o então técnico do Indian Hills, Hank Plona, ​​o estava seguindo no Twitter, Jones rapidamente voltou sua atenção para um dos melhores programas universitários do país. Mesmo sem uma oferta comprometida de Indian Hills, Jones recusou Iowa Western e esperou.

“Todas as minhas fichas estavam em Indian Hills”, diz Jones. “Tive a sorte de receber uma bolsa de estudos. Naquela idade, eu estava tentando ser legal e contar a eles em uma semana e minha mãe disse: ‘Não, você vai dizer sim para eles agora'”.

Plona mudou a posição de Jones para conseguir mais repetições jogando com a bola nas mãos. Ele quase sempre sabia quais botões apertar para desbloquear uma versão diferente e melhor de Jones, incluindo uma conversa à queima-roupa em que perguntou a Jones se ele havia sido recrutado em Indian Hills para redshirt.

Jones não pensava assim.

Plona concordou.

“Você tem que começar a agir assim”, lembra Jones. “Ele me disse que eu era diferente. Depois disso, nunca mais tivemos uma reunião como aquela. Ele fez muito por mim.”

Jones transformou uma boa temporada em Indian Hills em uma oportunidade em Buffalo, onde mostrou alguns flashes no Ano 1 e se tornou o artilheiro dos Bulls no Ano 2.

O telefone de Jones explodiu quando ele entrou no portal faltando dois anos de elegibilidade. Jones não era querido em classificação do portal de transferênciamas isso não impediu que os treinadores das grandes ligas batessem à sua porta a torto e a direito. Estava muito longe de sua experiência de recrutamento no ensino médio.

O estado de Iowa venceu graças à consistência, energia e tom de TJ Otzelberger. Como é tradição na jornada de Jones no basquete, ele foi sólido como uma rocha no primeiro ano no estado de Iowa. Mas ele se transformou em uma versão ainda melhor de si mesmo no último ano do quinto ano.

Jones tem a melhor média da carreira de 17,3 pontos por jogo para um clube do estado de Iowa que parece um dos principais candidatos ao campeonato nacional. Jones tem um dos flutuadores mais fracos do país e atira 39% do centro da cidade.

Ah, e os três pontos de Jones não são normais. Eles vêm do estacionamento.

De certa forma, Jones incorpora um pouco do que torna este grupo do estado de Iowa especial. Tamin Lipsey era apenas um recruta de três estrelas. Keshon Gilbert era apenas um recruta de três estrelas. Na verdade, a escalação preferida do estado de Iowa contra Kansas of Lipsey, Gilbert, Jones, Joshua Jefferson e Dishon Jackson apresenta cinco (!) ex-recrutas de três estrelas.

“Sua avaliação de recrutamento foi tremenda”, disse Self. “Talvez (o diretor atlético do estado de Iowa) Jamie (Pollard) tenha conseguido tanto NIL que eles podem olhar para qualquer um, mas as peças se encaixam.”

Após a explosão de Jones contra o Kansas, ele está agora em nono kenpom. comClassificação do Jogador Nacional do Ano. E com um golpe desses, o NBASem dúvida, o interesse

Se esse aumento vertiginoso for demais, Jones certamente não o demonstra. Essas raízes universitárias não irão desaparecer tão cedo.

“Indian Hills significou muito para mim”, disse Jones. “Nunca pensei: ‘Estou na JUCO, isso é uma merda’. Fiquei grato por estar lá porque sabia o que isso poderia fazer por mim, embora não possa dizer que sabia que estaria aqui. ”