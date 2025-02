A ascensão de Repe

Este é o ano do Leafs? 57 anos se passaram desde a equipe mais rica da NHL, o Toronto Maple Leafs, venceu uma Stanley Cup. Você pode acreditar? Mais de meio século! Obviamente, Hope Springs eterna com os fãs de Queen City e este ano não é diferente. Nosso correspondente de Toronto Mark Nussbaum realmente acredita que este é o ano. Aqui ele nos diz o porquê: “Temos goleiros de elite para uma mudança e treinamento superior em Craig Berube que ganhou um copo em St. Louis. Isso trouxe” responsabilidade “e, como resultado, temos a defesa mais disciplinada em minha memória Finalmente, essa equipe vem jogar todas as noites e sabe como combater as adversidades. (Parece -me que já ouvimos essa música antes. “

Remipe se tornando um regular: Desde que ele voltou de sua suspensão, Matt Repe foi um cidadão modelo. Não é por acaso que a quarta linha dos Rangers ganhou estatura na época e o tempo de gelo de Repes praticamente dobrou. Isso não é uma piada. O recorde de Blueshirts com girafa de skate é um dos primeiros 24-7-4. (Doubométrico, leve em consideração).

Outra audição de Simon em NJ: Simon Nemec, que é uma grande parte do futuro dos demônios, foi promovido para o jogo na noite passada em Newark. Ao revisar Nemec na vitória de Las Vegas, Solon não ficou impressionado com a perspectiva. Por outro lado, era apenas um jogo e Simon era apenas menos.

Leitura recomendada: O autor veterano e colaborador do Hockey News, Ronnie Shuker, atravessou o Canadá de leste a oeste e volta. Ele parou em cada possível lugar de hóquei e o resultado é seu livro fabuloso “The Country and the Game: 30.000 milhas de histórias de hóquei”. (Um obrigatório para cada cerveja leve).

Treinador recomendado do ano: O anuário do News Hockey fez Washington terminou em quinto no metrô. Nesse momento, os Caps podem ser um forte candidato à Copa. Mas o Maven diz como o prêmio de Adams para Spencer Carberry, que se pergunta atrás do banco? (Meu neto de 18 anos, Ariel, diz que se lembra de Carberry treinando o Ahl Hershey Bears. “Spencer foi excelente em Hershey e mantê -lo em DC”)

A pergunta que é desconcertante: Em outubro passado, parecia que era apenas uma questão de tempo até Joel Quenneville ser contratado para substituir um treinador da NHL. Ele foi, como o anuário da THN apontou, “no topo da lista de treinadores da NHL”. É triste dizer isso, mas ele ainda está esperando. Enquanto isso, o ex -chefe de Joel em Chicago, Stan Bowman, está montando a crista com seus Oilers.