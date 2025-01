“A atual equipe técnica não tem estatura para dizer Virat Kohli…” O ex-técnico de boliche Bharat Arun comenta a morte do batedor estrela

A média de rebatidas de Virat Kohli no teste de críquete foi de apenas 24,52 em 2024.

A forma de teste de Virat Kohli tem sido um grande assunto de discussão no críquete indiano. O lendário batedor teve um 2024 difícil no críquete de bola vermelha, com média de apenas 24,52, com apenas um século.

Kohli lutou contra spinners e lançadores rápidos no ano passado. O jogador de 36 anos lutou contra a Nova Zelândia na série de testes em casa, muitas vezes jogando giro com o braço esquerdo.

Seus problemas contra os marcapassos ficaram mais evidentes na Austrália, onde foi dispensado em todas as ocasiões da mesma maneira: jogando fora do toco e acertando demais.

Embora muitos ex-jogadores de críquete e lendas tenham compartilhado suas opiniões, o ex-técnico de boliche indiano Bharat Arun deu agora uma opinião interessante, expressando sua preocupação com a atual equipe técnica de críquete indiana e sua transparência com Kohli.

Bharat Arun sobre as fraquezas e a péssima forma de Virat Kohli

Falando no canal do ex-jogador de críquete Subramaniam Badrinath no YouTube, Bharat Arun revelou como Ravi Shastri aconselhou Virat Kohli a superar sua fraqueza contra a bola em movimento após a turnê pela Inglaterra de 2014, que ajudou Kohli a marcar quatro séculos na Austrália.

Ele também sente que a atual comissão técnica não tem o mesmo nível de “estatura e confiança” que Shastri teve para oferecer mudanças técnicas a Kohli.

Ele disse: “Você fica apoiado no coto da perna e a bola balança na Inglaterra. Você não pode ficar aqui, ficar no meio do coto, sair da dobra. Você é o dono do rebanho. Kohli seguiu isso na Austrália e marcou quatro séculos,“

“Para dizer isso a Kohli, é preciso ter o tipo de estatura e confiança que Ravi Shastri tinha, algo que acho que a atual comissão técnica não tem.”Arun acrescentou.

Embora Kohli tenha lutado recentemente no teste de críquete, ele tem sido excelente no formato 50-over para a Índia. A equipe contará com seu batedor estrela para conquistar o ICC Champions Trophy 2025.

