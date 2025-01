Descrevendo a ICC como “Empresa de Gerenciamento de Eventos”, o ex -capitão australiano, Ian Chappell, observou que os conselhos de gerenciamento financeiramente mais fortes entram na criação de um cronograma egoísta, enquanto prejudica o interesse dos grilos de teste. Chappell também decidiu que um críquete de teste de dois níveis real já deveria ter existido, mas acrescentou que existem outros assuntos urgentes que exigem atenção urgente para manter o significado tradicional do formato do jogo. “O ex-mestre Pace-West Indies-Bowling Michael Holding notou:” Apesar de todos os erros, pelo menos a FIFA realmente começa o futebol. A ICC deve lançar o críquete, “Chappell em sua coluna para sua coluna para” Espncricinfo “.

“Este é o problema problemático. A ICC não realiza grilos e, até que haja uma mudança séria no coração, as nações desejadas financeiramente continuarão a ter um grande voto na criação de um cronograma auto -suficiente. Chappell concordou, no entanto, que a influência do mecanismo financeiro do jogo na Índia é proporcional à sua contribuição.

“Depois, há a principal questão da divisão financeira. Os grandes três – Índia, Austrália e Inglaterra – embora sejam os grilos mais ricos, dizem que uma grande parte do dinheiro dividida entre os órgãos de críquete e, no entanto, eles agitam uma participação ainda maior.

“A poderosa presença da Índia na ICC é diretamente proporcional à sua contribuição, cerca de 70% da renda do críquete. Este é um problema complexo no qual o críquete não encontrou uma solução viável. A proposta do críquete da divisão de testes em duas divisões, que fornecerão taxas mais altas com equipes maiores, como Índia, Austrália e Inglaterra, é objeto de discussão.

Esse sistema, no entanto, também pode prejudicar equipes menores, o que causou menos testes para eles, bem como ameaças de integração no esporte.

Chappell, um dos melhores capitães da Austrália, acreditava que o sistema de promoção e herança deveria estar lá com certos critérios.

“Deve haver um sistema de teste de dois níveis há muitos anos.

“De fato, apenas um número limitado de equipes é capaz de competir a longo prazo em uma partida de cinco dias. A Índia Ocidental ganhou o direito de assistência financeira com sua capacidade de atrair multidões, e foi um criminoso que foi autorizado a não sucumbir “, disse ele.

Chappell também descobriu que o Afeganistão e a Irlanda não deveriam organizar um críquete de teste porque eles não atendem a todos os requisitos.

“O sistema que cobre a promoção e o declínio é viável, mas existem alguns critérios associados a isso antes que a equipe atinja o status do teste. Isso deve incluir: eles têm uma competição de primeira classe real? Eles têm motivos razoáveis ​​para a organização de jogos de cinco dias ou o básico têm comodidades adequadas? No entanto, a maioria das últimas nações designadas pelo teste não é semelhante a nenhum critério razoável.

“Por exemplo, o Afeganistão pode realizar uma série de testes em sua luta rasgada do país? A Irlanda tem um número realista de padrões de teste? ” Mesmo ao adiar o tratamento repreensível das mulheres pelo Taliban, a resposta a essas perguntas é: absolutamente não. Então, por que eles têm o status do teste? – Chappell acrescentou “porque, em troca do status do teste, eles fornecem vozes valiosas da ICC sobre questões importantes. A ICC é amplamente considerada uma empresa de gerenciamento de eventos. Eles devem acrescentar “e não muito bons”. “Chappell concordou que os grilos menores não são fáceis de organizar partidas de primeira classe em casa devido aos custos associados a ele, o que os empurra mais para o jogo T20.

“A produção de um jogador que está indo bem no críquete de teste exige uma forte competição de quatro dias. A realização de competições de quatro dias é extremamente cara.

“Essa é uma das razões pelas quais o T20 Cricket floresce. A realização de uma competição bem -sucedida do T20 melhora a capacidade financeira do críquete corporal.

“Isso, juntamente com a realização de uma competição bem -sucedida do T20, é muito mais aceitável do que perder dinheiro na programação da primeira classe, domina o pensamento da maioria dos administradores de críquete.

“O críquete administrado por um ICC competente é um sonho de um cachimbo. Daí o crescente calendário T20 e o atual esquema de planejamento que joga o jogo. Chappell citou um exame em uma festa calorosa após uma estréia em ousadia Sam Konsa contra a Índia no MCG.

“Ele chega a um ponto em que os fãs que participam dos testes esperam mais fotos no estilo T20. Apesar da vitalidade incerta dessas fotos no teste, a reação entusiasta à estréia ousada de Konsa no MCG sugere que isso já está acontecendo.

“Houve um grande aumento nas partidas de teste e arremessos mais aceitáveis, enfatizando a importância das escotilhas na criação de um bom espetáculo. Para mais, a ênfase é colocada em jogar grilos.

“Apesar da face de vários desafios, o teste de críquete realiza um trabalho confiável que consiste em manter o formato apropriado”. Ele acrescentou: “No entanto, a menos que alguns problemas, incluindo um cronograma razoável e uma penalidade resumindo a velocidade do jogo (o que cria notoriamente pobres em relação aos indicadores), são abordados criticamente, o críquete de teste lutará para atrair beneficiários mais jovens.

“A administração de críquete é difícil. No entanto, além de criar um sistema real de dois níveis, há outros assuntos queimados que exigem atenção urgente se o críquete de teste for para melhorar sua importância em um mundo esportivo mais amplo.