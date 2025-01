A Austrália está assistindo a Copa do Mundo de 50 anos após a vitória do Campeonato da ICC

O capitão australiano Alyssa Healy levou sua equipe ao terceiro campeonato feminino da ICC consecutivo e não está planejado para parar, tendo em mente que a Copa do Mundo deste ano no críquete feminino, a partir de agosto. Tendo um final forte até 2024, depois de vencer a série contra a Índia e a Nova Zelândia, ele diz que todo mundo está definido e totalmente motivado a competir por outro troféu quando vêm à Índia à Copa do Mundo da ICC para a Copa do Mundo da ICC deste ano. E eles já mostraram que, com o desempenho dominante em Ashes contra a Irlanda, vencendo as quatro primeiras partidas da série convenientemente para manter o troféu e estar invicto em todos os seus três T20Is e ODI.

“No último ciclo, tocamos um críquete realmente consistente de um dia, então as meninas são realmente infladas para acabar com isso”, disse Healy, como a ICC.

“O último ciclo foi realmente emocionante. A descida para a última série para ver quem venceria o troféu foi muito legal. Para nós, houve várias apresentações nessas séries, então as meninas estão muito empolgadas em ganhar esse troféu e espero que isso seja uma boa vibração para o próximo ciclo – ela acrescentou.

O homem de 34 anos sempre estava de olho na Copa do Mundo. – Mas ela também está satisfeita com o estilo de críquete em que seu time jogou e com a consistência de seus resultados.

“Conhecendo a natureza desse ciclo e como ele o desafiou, esse é um bom sinal para o Campeonato Mundial da ODI”, acrescentou.

“Isso é realmente emocionante. O grupo também está tão empolgado em saber que sim, tocamos um bom críquete – mas é a Copa do Mundo e sabemos que haverá muitas outras equipes lutando contra esse troféu, por isso estamos felizes por podermos chegar lá e começar por aí – ela concluído.

A Copa do Mundo de Críquete feminino da ICC começará na Índia em agosto deste ano.