A avó e o tio do bicampeão olímpico Manu Bhaker morrem em um acidente de viação

A avó materna e tio do medalhista de tiro olímpico de Paris, Manu Bhaker, morreu no domingo em um acidente de viação em Bhiwani, Haryana, disse a polícia. As autoridades disseram que o acidente ocorreu no desvio de Mahendragarh, na área de Charkhi Dadri, quando um carro bateu em uma scooter. Ambos morreram no local e o motorista do carro fugiu do local após o acidente, disse o subinspetor assistente (ASI) Suresh Kumar. Ele disse que as vítimas foram identificadas como a avó de Manu Bhaker, Savitri Devi (70), e o tio materno Yudhveer (50), que trabalhava como motorista nas estradas de Haryana.

Kumar disse que os corpos foram enviados para necropsia e que estão sendo feitos esforços para prender o motorista do carro.

Esta má notícia chega dias depois que o Major Dhyan Chand Khel Ratna foi concedido a Manu Bhaker.

Na sexta-feira, no Rashtrapati Bhavan, enquanto desfrutava da glória de ganhar a homenagem, a aska de 22 anos confirmou que a camada superior de suas medalhas realmente havia se soltado, o que aparentemente a incomodou.

No ano passado, Manu escreveu o roteiro da história das Olimpíadas de Paris. Ela se tornou a primeira atleta independente da Índia a ganhar duas medalhas em uma edição da competição de quatro anos.

A atiradora abriu a contagem de medalhas da Índia nas Olimpíadas depois de garantir o terceiro lugar na prova individual feminina de pistola de ar 10m, tornando-se a primeira atiradora a ganhar uma medalha olímpica para a Índia. Sarabjot Singh e Bhaker ganharam então a medalha de bronze na prova de pistola de ar 10m (equipe mista), que foi a primeira medalha de tiro por equipe da Índia.

Em sua última prova, ela perdeu por pouco um histórico triplo triplo e terminou em quarto lugar na pistola 25m feminina. Ela perdeu a chance de se tornar a primeira mulher indiana a ganhar três medalhas nas Olimpíadas.

