A BCCI anuncia um enorme prêmio em dinheiro para o mundo vencedor da Copa do Mundo da Equipe para Mulheres com menos de 19 anos de idade

O Conselho de Controle da Cryquet na Índia (BCCI) anunciou um prêmio em dinheiro de 5 crore para o lado indiano, que no domingo venceu o segundo consecutivo, o Mulheres Mulheres T20 da ICC T20 Mulheres T20 em Bayuemas Oval. A equipe indiana, liderada pelo emocionante capitão Niki Pragad, permaneceu invencível durante o torneio porque mostrou habilidades únicas, auto -controle e dominação. A Índia jogou com gols destemidos durante todo o torneio, culminando na vitória de nove pessoas na República da África do Sul na final.

“O Conselho de Controle da Cryquet na Índia (BCCI) dá parabéns sinceros à equipe feminina na Índia com menos de 19 anos de idade pela defesa efetiva do título no Campeonato Mundial da ICC com menos de 19 anos de 2025 na Malásia.

“Para homenagear essa conquista extraordinária, a BCCI anunciou o prêmio em dinheiro da Crore INR 5 por vitória e funcionários auxiliares administrados pelo treinador Nooshin Al Khadera”, lemos na declaração da BCCI.

“Parabéns às nossas meninas por manter a Copa do Mundo de Mulheres Sub -19. Era uma campanha exemplar na qual eles permaneciam invencíveis o tempo todo. Conversamos sobre suas performances no Naman Awards ontem à noite, e hoje elas nos deixaram orgulhosos. Esse troféu se reflete no desenvolvimento de grilos femininos na Índia e estou muito satisfeito por todo membro estar brilhando neste torneio. , BCCI

Vários jogadores proporcionaram performances excelentes, e as batalhas da maior ordem da Índia lideraram a frente, e a unidade de boliche manteve a inclinação. G. Trisha terminou o melhor goleador do torneio com 309 corridas e foi nomeado jogador de partida e jogador de torneio quando ela também escolheu sete gols. O girador de Vaishnavi Sharma e Aayushi Shukla estavam no topo da lista de postigos, levando 17 e 14 gols, respectivamente.

O triunfo da Índia na edição inaugural da Copa do Mundo Feminina da ICC U19 T20 em 2023 e, atualmente em 2025, é um testemunho da forte estrutura dos grupos de idade e fundo. Um caminho nacional sólido ainda produz talentos mundiais, garantindo que a linha de enfermagem para a equipe nacional permaneça forte e viva.

Devajit Saikia, secretária honorária do BCC, disse: “Apresento meus melhores votos para a equipe feminina na Índia com menos de 19 anos de idade por sua extraordinária defesa do título no ICC Sub-19 Women 2025 ICC Championships. Troféu para o troféu de tropha para IRPI, a segunda vez mostra sua dedicação, imunidade e domínio no cenário global. O críquete contundente da Índia e o futuro brilhante de nosso jogo feminino.

Desempenho de boliche, no qual os spinners levam nove gols – três dos quais foram para Trisha Gongadi – junto com os jogadores de campo que se aproximaram bem, ajudaram Niki Pragad, imposto pela Índia na África do Sul e os jogou em 82 em um campo lento. Na busca de Trisha, ela fez 44 não de 33 bolas, enquanto Sanika Chalke bateu 26 entregas invictas para ajudar Indy na busca de 11.2 para obter o título novamente depois de vencer em 2023 em Potchefstom na África do Sul

O segundo outro triunfo da Índia na Copa do Mundo Feminino Sub -19 mais uma vez mostrou a baía, que existe entre eles e as equipes de outras nações no nível das mulheres sub -19, porque elas também se tornaram a primeira página que ganhou o título sem perder nenhum jogo.

“A nação inteira se orgulha dessa incrível conquista de nossa equipe jovem e talentosa. Meus sinceros parabéns a uma equipe de mulheres menores de 19 anos de medo de terror Krykieta mais uma vez trouxeram a glória ao país. Na Índia, para cuidar de grilos e um sonho, disse Rajeev Shukla, vice -presidente da BCCI.

