A BYU venceu o Kansas por 34 pontos na noite de terça -feira, que coincidiu com a pior perda desde que Bill Self assumiu Lawrence em 2003. (Ap/Rob Gray)

As coisas não estão indo bem para Bill Self.

Os Jayhawks entraram em uma derrota histórica em Provo, Utah, na noite de terça -feira para limitar o que muito bem poderia ser a pior seção de dois jogos de auto -posse em Lawrence. 23 Kansas caiu completamente em sua perda 91-57 na BYU, que coincidiu com a pior perda desde que Self assumiu em 2003.

Ele marcou a pior perda na história do programa como uma equipe classificada para um oponente classificado na ONU, e apenas a segunda derrota de 30 pontos da escola contra um time grande da Big 12 na época. Os Jayhawks, que começaram a temporada na posição número 1 no país, perderam cinco de seus últimos jogos. O Kansas também perdeu em Utah no sábado e agora perdeu em jogos consecutivos pela primeira vez ao longo da temporada.

Os Jayhawks, que certamente deixarão as classificações nacionais pela primeira vez desde 2021 na segunda-feira, agora ficam em 17-9 na temporada.

“Foi horrível, todos estamos obviamente envergonhados”, disse eu, Via Michael Swain de 247. “Não colocamos nenhuma resistência”.

A BYU liderou até a noite de terça -feira e voou em direção a uma vantagem de 20 pontos no intervalo. Os Cougars, após uma corrida no início de 14-2, atingiram cinco triplos na seção no primeiro tempo para aparentemente afastar o Kansas naquele momento. Então eles alcançaram sua vitória de 34 pontos nos últimos 20 minutos sem nenhum problema.

Richie Saunders liderou os pumas com 22 pontos depois de filmar 9 de 13 do campo. Trevin Knell acrescentou 15 pontos e oito rebotes, e Mawot Mag terminou com 13 pontos. Os couchars dispararam melhor que 51% do campo e excederam o Kansas por 10.

Hunter Dickinson liderou o Kansas com 12 pontos e 14 rebotes na derrota. David Coit foi o único outro jogador do Jayhawks a acertar dígitos com seus 11 pontos do banco. O Kansas também cometeu 15 perdas de bola na perda.

O Kansas retornará à ação na tarde de sábado contra o estado de Oklahoma. Após essa viagem, em que eles estiveram em Utah, Self disse que a equipe fará uma pausa. Eles voltarão por volta das 5 da manhã de quarta -feira de manhã e depois tirarão o dia de folga.

“Precisamos nos afastar um do outro, vou lhe dizer isso em branco”, disse Self.

Veremos se isso é suficiente para aumentar uma mudança rápida ao entrar no último trecho da temporada regular.

