A Índia começará sua campanha do ICC Champions Trophy 2025 contra Bangladesh.

O ICC Champions Trophy retornará após um hiato de oito anos. O torneio foi realizado pela última vez em 2017, na Inglaterra, onde o Paquistão foi coroado campeão.

A edição deste ano, que será realizada no Paquistão, gerou polêmica. Após extensas discussões entre o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI), o Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) e o Conselho Internacional de Críquete (ICC), foi decidido que o torneio será realizado em um formato híbrido, com a Índia jogando todos as partidas. suas partidas em Dubai.

Houve rumores de que o BCCI se opôs a colocar o nome do Paquistão no logotipo do Troféu dos Campeões em sua camisa e, em vez disso, incluirá apenas o nome de Dubai.

O secretário do BCCI, Devajit Saikia, esclareceu agora a posição do conselho sobre o assunto.

A camisa da seleção indiana terá carimbo do Paquistão, confirma secretário do BCCI

Falando ao IndiaToday.in, o secretário do BCCI, Devajit Saikia, enfatizou que o conselho seguirá as diretrizes do TPI, refutando relatórios anteriores que sugeriam que o BCCI era contra a exibição do nome do Paquistão em sua camisa.

Saikia disse: “A posição do BCCI é forte e clara: quaisquer que sejam as diretrizes que a ICC estabeleça para o Troféu dos Campeões 2025, incluindo aquelas relativas ao logotipo da camisa, nós as seguiremos. Nunca houve qualquer intenção de violar essas diretrizes.“

“Então, o que quer que estivesse acontecendo na mídia, eu vi. Não sei de onde tiraram essa informação. Mas o BCCI não tem motivos para violar ou ignorar qualquer uma das diretrizes. O BCCI seguirá o código de vestimenta e logotipo do Troféu dos Campeões 2025 formulado pela ICC.“

Seleção da Índia para ODIs da Inglaterra e Troféu dos Campeões da ICC 2025:

Rohit Sharma (c), Shubman Gill (vc), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Yashasvi Jaiswal, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja , Harshit Rana (apenas para séries caseiras da Inglaterra)

Cronograma da fase de grupos do ICC Champions Trophy 2025 Índia:

20 de fevereiro: Índia x Bangladesh, Dubai

23 de fevereiro: Índia x Paquistão, Dubai

2 de março: Índia x Nova Zelândia, Dubai

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.