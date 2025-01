A campeã paraolímpica Avani Lekhara fala sobre a adaptação ao paraesporte após um acidente que mudou sua vida

Avani Lekhara é duas vezes medalhista de ouro paraolímpico.

A paraquedista indiana Avani Lekhara apareceu recentemente no podcast House of Glory, uma iniciativa iniciada pela Fundação de Promoção Esportiva do medalhista olímpico Gagan Narang. A duas vezes medalhista de ouro olímpica refletiu sobre sua jornada para se tornar uma paraatleta e a importância da saúde mental no processo de se tornar uma atiradora de sucesso.

Aos 10 anos, Avani ficou paralisado da cintura para cima após um acidente de carro. Não deixando que os desafios a impedissem, começou a praticar tiro ao alvo em 2015 e desde então ganhou vários torneios a nível nacional e internacional. Em 2020, Avani também fez história ao se tornar a primeira mulher indiana a ganhar uma medalha de ouro paraolímpica em Tóquio.

Falando sobre como o acidente mudou sua vida, Avani expressou sua gratidão pela jornada desafiadora e disse que isso a ajudou a se tornar a pessoa que é hoje.

“Tem sido uma viagem de montanha-russa. Eles não me deram tudo e tive que começar do zero. Antes do acidente, eu era uma criança diferente. Eu gostava mais de dançar, cantar e todos esses hobbies. Após o acidente, foi bastante difícil recomeçar a vida em cadeira de rodas. Sua vida mudou completamente. Você ainda tem que aprender a sentar de novo”, disse ele.

Ele acrescentou ainda: “Quando comecei a filmar, enfrentei vários altos e baixos. Mas estou feliz por tudo que conquistei, pelos erros que cometi e pelos fracassos que enfrentei, pois me ensinaram muito. “Não vou querer trocá-lo por nada.”

Avani também falou sobre a importância da força mental, que é um aspecto importante do seu esporte e desempenha um papel importante na determinação do vencedor.

“Fortalecer o bem-estar mental é tão importante para mim quanto o treinamento físico no tiro. Faço muitos exercícios de treinamento mental porque acredito que atirar é 70-80% um jogo mental. Os oito melhores atletas da final estão em situação semelhante, mas nesse dia vence aquele que conseguir focar e se concentrar mais no seu processo com a ajuda da força mental”, disse Avani.

Expressando sua visão sobre os fracassos, Avani compartilhou como sua perspectiva evoluiu para ser positiva ao longo dos anos e a ajudou a desenvolver sua carreira. Ele explicou ainda que aprendeu muito com seus fracassos.

“Em todos os jogos em que não fui bem, procurei pensar o que vou aprender com isto, o que há para aprender e isso ajudou-me a desenvolver a minha técnica e a minha carreira porque, como disse, os pontos baixos são tão importantes para mim como os máximos. Acho que os altos e baixos não ensinam muito, mas os baixos ensinam muito”, concluiu.

