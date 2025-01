A carreira de teste de críquete de Rohit Sharma acabou, sente Sunil Gavaskar

Rohit Sharma fez sua estreia no teste em 2013.

O quinto e último teste do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 em andamento começou em Sydney em 3 de janeiro.

A Índia fez duas alterações em seu XI de Melbourne, com o capitão Rohit Sharma optando por “descansar”, enquanto Akash Deep foi descartado devido a uma lesão nas costas. Shubman Gill e Prasidh Krishna foram colocados de lado.

A exclusão de Rohit Sharma da equipe ganhou as manchetes, com muitos especulando que ele foi descartado (e não colocado em ‘pausa’ voluntária) devido à sua recente má forma, especialmente no que foi um jogo de vida ou morte para a Índia. Até agora, Rohit fez apenas 31 corridas em cinco entradas no BGT e teve média de 10,93 em seus últimos oito testes.

O ex-capitão da Índia, Sunil Gavaskar, compartilhou sua opinião sobre o futuro de Rohit no teste de críquete.

Provavelmente vimos Rohit Sharma pela última vez no teste de críquete: Sunil Gavaskar

Em declarações à Star Sports, o lendário abridor indiano Sunil Gavaskar disse que sente que Rohit Sharma poderia ter jogado o último teste de sua carreira em Melbourne. Ele opinou que para a próxima série de testes na Inglaterra, em junho, os selecionadores indianos provavelmente se concentrarão em jogadores que possam fazer parte do elenco para o próximo ciclo do Campeonato Mundial de Testes (WTC), que acontecerá até 2027.

Gavaskar disse: “Para mim, parece que o Teste de Melbourne seria a última partida de Rohit Sharma. O novo ciclo do Campeonato Mundial de Testes começará com a série da Inglaterra, então eles procurarão ter alguém disponível para a final de 2027.“

Ele acrescentou: “Se a Índia chegará ou não à final é outra questão, mas acho que é isso que o comitê de seleção fará. Portanto, podemos ter visto Rohit Sharma pela última vez no teste de críquete.“

Gavaskar observou que Ajit Agarkar, o presidente do comitê de seleção, provavelmente desempenhou um papel fundamental na decisão de excluir Rohit da série final de testes.

Ele concluiu: “Acho que o presidente do comitê de seleção, Ajit Agarar, está aqui na cidade, então isso teria sido parte da ligação que foi feita. Talvez alguns dos jogadores veteranos do time tivessem sido questionados.”

