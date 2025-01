A carreira internacional de críquete de Martin Guptill em números

Martin Guptill confirmou sua aposentadoria do críquete internacional em 8 de janeiro de 2025.

O abridor da Nova Zelândia, Martin Guptill, anunciou sua aposentadoria do críquete internacional em 8 de janeiro de 2025. O anúncio confirmou o fim de uma carreira divertida que havia começado em 2009.

Guptill fez sua estreia internacional pela Nova Zelândia nos três formatos em 2009 e se tornou uma peça fundamental do time de bola branca por muito tempo. O jogador de 38 anos desempenhou um papel crucial no sucesso da Nova Zelândia nos eventos da ICC de 2014 a 2021, onde chegou às oitavas de final em vários torneios.

Ao longo de sua carreira, ele ganhou a reputação de um competidor difícil e um rebatedor emocionante de assistir.

A carreira internacional de Martin Guptill em números

Martin Guptill representou a Nova Zelândia em 367 jogos internacionais consistindo em 47 testes, 198 ODIs e 122 T20Is. Guptill era bem conhecido no circuito da Nova Zelândia por dominar os arremessadores com seu estilo de rebatidas agressivo desde o início das entradas.

Nos ODIs, ele marcou 7.346 corridas com uma média de 41,73. Ele também impressionou nos T20Is, marcando 3.531 corridas com uma taxa de acertos de 136. Ele terminou como o maior artilheiro do T20I da Nova Zelândia e o terceiro maior artilheiro do ODI.

No entanto, os números do seu teste não refletiram totalmente o seu talento: 2.586 corridas com uma média de 29.

O momento mais notável da carreira de Martin Guptill veio quando ele marcou 237 corridas invencíveis nas quartas de final da Copa do Mundo de Críquete ICC de 2015 contra as Índias Ocidentais, em Wellington. Ele continua sendo o único batedor da Nova Zelândia a marcar um século duplo no críquete ODI.

Números de rebatidas de Guptill em todos os formatos:

Prova – 2.586 corridas em 89 entradas com uma média de rebatidas de 29,38

ODI – 7.346 corridas em 195 entradas com uma média de rebatidas de 41,73

T20I – 3.531 corridas em 118 entradas com uma média de rebatidas de 31,81.

Além disso, Guptill detém o recorde de segundo maior número de corridas marcadas por limites (quatro e seis) em uma entrada do ODI. Em sua batida de 237 corridas contra as Índias Ocidentais, ele marcou 162 corridas através dos limites, perdendo apenas para o feito de Rohit Sharma: o primeiro jogo da Índia marcou 186 corridas em 264 limites durante seu recorde mundial contra o Sri Lanka em 2014.

Martin Guptill foi o primeiro batedor da Nova Zelândia a marcar um século em sua estreia no ODI. Ele fez 122 contra as Índias Ocidentais em Auckland em 2009 em sua primeira partida no ODI. Rob Nicol juntou-se a ele na lista quando marcou 108* na estreia contra o Zimbabué em 2011.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.