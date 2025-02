A cerimônia de abertura da Premier League 2025: estrelas do show, datas, tempos, lugares – tudo o que você precisa saber

A terceira temporada da Premier League (WPL) começará em 14 de fevereiro e será recebida por apresentações dos rostos mais reconhecíveis de Bollywood. A partida de abertura do WPL 2025 ocorrerá entre os defensores do Royal Challengers Bengaluru (RCB) contra os Giants Gujarat (GG) em Vadodar. No entanto, desta vez a cerimônia de abertura do OPL 2025 ocorrerá dentro de dois dias, em outro formato. Ayushman Khurran, ator Bollywood, será a estrela principal que aparece no dia da abertura.

Para iniciar o WPL 2025, a cerimônia de abertura ocorrerá nos dois primeiros dias do evento, mas apenas durante o intervalo no meio da curva.

Ayushmann Khurrana se apresentará durante o intervalo no primeiro jogo do primeiro jogo entre RCB e GG, na sexta -feira, 14 de fevereiro.

A atração principal no segundo dia será o conhecido cantor Madhubanti Bagchi, que mais uma vez se apresentará durante o intervalo no meio da esquina no sábado, 15 de fevereiro. Neste dia, os índios de Mumbai (MI) enfrentarão as capitais de Delhi (DC).

Os jogos em ambos os dias começam às 19:30 IST, o que significa que os espectadores podem esperar que a cerimônia de abertura comece por volta das 21:00 (ou mais cedo, se as primeiras rodadas terminarem antes).

Ambas as apresentações ocorrerão no Kotambi Stadium (também conhecido como estádio internacional de críquete em Vadodar) em Vadodar, que é o apresentador da primeira etapa do torneio.

Premier League 2025 Mulheres

O Royal Challengers Bengaluru será liderado pela estrela da Índia Smriti Mandhan. A composição do RCB com o Stars também inclui o versátil Australian Ellyser Perry e o Rich Ghosh, Shreyanka Patil e Rhreyanka e Rhine Singh Thakur.

Mandhan, Perry e Co. Ele forneceu o primeiro título do RCB no T20 T20 Men e Women porque ganhou o título da WPL em 2024.

As baías dos Giants, oponentes da RCB, fizeram refeições significativas no leilão. A GG fez compras de duas fases no leilão WPL 2025, comprando um Batter Simran Shaikh por Rs 1,9 crore e o versátil Dottin Indian Indian por Rs 1,7 crore.

No segundo jogo, os 2023 índios de Mumbai enfrentarão as capitais de Delhi. Sou liderado pelo capitão indiano Harmanpreet Kaur, enquanto o veterano australiano Meg Lanning corre DC.

A última página do torneio de cinco pessoas é Warrorz, que será liderada pela versátil versátil versátil Deepti Sharma, após a retirada da estrela da Austrália, Alyssa Healy.

A WPL 2025 durará de 14 de fevereiro a 15 de março e ocorrerá em Vadodar, Bengalur, Lucknow e Bombaj.