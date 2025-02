A chave para o sucesso de Philly: Assault Bulldogs’s Closet na Geórgia

Na NFL, o gênio se move no momento em que parecem óbvios em retrospecto. A maioria das equipes considera grandes equipes universitárias como uma coleção de perspectivas para classificar, como escolher as laranjas mais selecionadas de uma bateria. Mas quando você tem a maior defesa antes de você na história do futebol universitário, por que não apenas escrever … todos eles?

O campeão da NFC de 2024, Philadelphia Eagles, tem a melhor defesa da NFL, e não é difícil entender o porquê: no coração está a defesa da Universidade da Geórgia 2021, uma das melhores da história do futebol universitário. Nunca no futebol foi “re -montar a banda”, uma filosofia mais apropriada ou eficaz da construção da lista.

A habilidade defensiva de 2024 dos Eagles começou três anos e 750 milhas a sudoeste, em Atenas, na Geórgia. Naquele ano, os Bulldogs destruíram a temporada invicta regular e depois sofreram um período inesperado no jogo do campeonato de 2021 SEC contra o Alabama. A Geórgia limpou o sangue e começou a martelar para Michigan e a maré vermelha por 23 e 15 pontos, respectivamente, para reivindicar o campeonato nacional de uma maneira desafiadora e indiscutível.

As equipes da NFL tendem a ter cuidado para recrutar o logotipo em vez do jogador, mas “G” da Geórgia ganhou muito peso em 2021. Como uma equipe, a Geórgia deu pouco mais de 10 pontos por jogo, incluindo o incomum 41, ele marcou o SEC Campeonato, mas esse total inclui pontos não marcados contra a defesa, como os pick-sixes e os touchdowns de equipamentos especiais. A unidade defensiva de Bulldog permitiu apenas 132 pontos, ou 8,8 pontos por jogo.

Embora os jogadores individuais de Bulldog possam não ter publicado estatísticas chamativas, isso é apenas porque havia muito talento e pouco marechal de campo para se despedir. No entanto, os GMs da NFL entenderam o potencial do grupo, e cinco Bulldogs no lado defensivo da bola foram recrutados na primeira rodada de draft de 2022, um terço dos 15 jogadores de Georgy em geral em 2022.

O principal desses avaliadores de talentos: Howie Roseman, da Filadélfia, que enviou exploradores para a SEC, e particularmente para a Geórgia, há anos. O investimento agora está pagando dividendos.

“Eles podem basicamente passar por toda a queda para lá; É como uma vantagem única lá, “Roseman . “Você vai praticar, você está indo para um jogo, você vai visitar essa instalação e, apenas, tiro, eu desenharei todo esse time.” fizeram. “

(Hassan Ahmad/Yahoo Sports Illustration)

Depois de selecionar a maré do Cherry Champion com suas duas primeiras equipes em 2021, o receptor Open Devonta Smith e o guarda de Landon Dickerson, os Eagles retornaram a Atenas. Começando com o ataque defensivo de Jordan Davis na 13ª seleção geral no rascunho da NFL 2022, os Eagles basicamente reconstruíram os Dawgs a cerca de centenas de quilômetros ao norte. Philly coletou o defensor da Nakobe Dean na terceira rodada de 2022, então em 2023 acrescentou o atacante Jalen Carter (primeira rodada, nono em geral), o apoiador Nolan Smith (primeira rodada, 30 em geral) e o defensivo Kelee Ringo no Quarta rodada. (Carter caiu para a Filadélfia após as preocupações antes do rascunho sobre sua maturidade e seu status legal em relação à sua participação em um acidente fatal de corridas de arrasto em Atenas; a segurança interna dos Eagles satisfez as perguntas sobre a aptidão de Carter na equipe).

Os DAWGs entregaram resultados imediatos e duradouros. Carter ficou em segundo lugar no novato defensivo da AP 2023, votando atrás de Will Anderson de Houston; Este ano, ele foi nomeado uma segunda equipe All-Pro e um jogador profissional de boliche. Em 16 jogos na última temporada, Smith teve 42 xícaras combinadas, 6 ½ capturas e 11 hits de quartback. Ringo jogou nos 17 jogos em suas duas temporadas e foi uma alternativa das equipes especiais do Pro Bowl este ano. Davis foi nomeado para o time All-Rookie em 2022. Este ano, jogando nos 17 jogos, ele teve 27 xícaras combinadas, incluindo três por uma derrota.

Um dawg estará assistindo da barreira, infelizmente para a Filadélfia. Dean tinha 128 xícaras combinadas, 80 sozinhas, em 2024, mas quebrou seu tendão patelar na primeira rodada dos playoffs contra Green Bay. (Também na lista: Lewis Cine, uma sexta dawg da mesma época, assinou a equipe de prática do Bills no início deste ano. Ele ainda não jogou um estalo verde). No total, Philly Dawgs ajudou a aumentar uma defesa que permitiu o mínimo de metros e os pontos mais importantes de qualquer equipe da NFL.

Ok, esperar que bons jogadores deixem a Geórgia não é exatamente um pensamento fora da caixa. De fato, o LIX do Super Bowl marca o 24º Super Bowl consecutivo com pelo menos um bulldog na lista, um testemunho da capacidade do programa de produzir talentos de elite anualmente. Para ouvir os jogadores, a cultura incutida pelo treinador -chefe Kirby Smart é a chave para o sucesso da Geórgia, e essa mesma cultura também se manifesta na Filadélfia.

“Esta foi uma das minhas 30 melhores visitas favoritas”, disse Nolan Smith logo após ser recrutado. “Quando entrei no prédio, os treinadores, as pessoas por aqui, cumprimentam você com um sorriso, cumprimentam e realmente apenas a cidade inteira. Então, foi muito divertido passar de uma boa cultura para uma cultura ainda melhor.

Smart é um chefe da antiga escola no modo Nick Saban, concorrência preciosa em cada etapa e pregando o valor do trabalho em equipe e o perigo de complacência. Quão bom esse estilo de gerenciamento jogará em uma era nula é uma pergunta para outro momento, mas como Saban, a Smart está configurando seus jogadores para um futuro rico na NFL, e os Eagles estão se aproveitando.

Se os Eagles puderem conseguir o Chiefs no domingo, não se surpreenda se houver um pouco de woofing na cerimônia do Troféu Lombardi. Afinal, a Philadelphia Dawgs já esteve lá antes.