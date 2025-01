A chegada de Neymar à MLS é possível? Por que a estrela brasileira poderia ir para outro lugar que não o Inter Miami de Lionel Messi

Uma possível transferência de Neymar para a Major League Soccer pode estar ganhando força, já que o atacante do Al Hilal está em negociações com três times da MLS, incluindo o Chicago Fire, de acordo com a ESPN. Embora tenha havido relatos de que o proprietário do Chicago Fire, Joe Mansueto, e o técnico Gregg Berhalter estiveram na Arábia Saudita para negociar com o Al Hilal, uma fonte com conhecimento da situação confirma que, de fato, não foi esse o caso.

O brasileiro de 32 anos não jogou muito pelo Al Hilal devido a lesões nos joelhos e isquiotibiais e também não foi inscrito na equipe da Saudi Pro League, apesar de poder jogar nas partidas da Liga dos Campeões da Ásia. . Neymar fez apenas sete partidas pelo Al Hilal desde que ingressou no clube em 2023, registrando um gol e duas assistências. Ainda não recuperado da atual lesão na coxa, o início da sua gestão em qualquer clube seria um período de reabilitação. O técnico do Al Hilal, Jorge Jesús, disse que não vão inscrevê-lo porque ele não consegue mais atuar em seu nível normal.

“Não é fácil. Ele vem de uma lesão que o afastou da competição. Quando estava quase de volta, se machucou novamente. É um jogador que não deixa dúvidas em ninguém, é um jogador de classe mundial. Mas La A verdade é que fisicamente não tem conseguido estar à altura da equipa”, disse Jesús na conferência de imprensa pós-jogo.

“Não é fácil. Temos que conseguir um jogador estrangeiro para inscrever Neymar. Neymar está inscrito na Liga dos Campeões da Ásia, mas não está inscrito em nenhuma competição, que é o campeonato. Ele também vai decidir a vida dele. O que eu sei” “É que ele tem contrato com o Al-Hilal e o resto não cabe a mim dizer mais nada sobre sua situação pessoal.”

Poderia uma reunião de Lionel Messi estar nos planos?

A escolha mais óbvia seria o Inter Miami, onde Neymar falou sobre querer se reunir com Lionel Messi e Luis Suárez, e Suárez também falou sobre como adoraria jogar com Neymar novamente. O trio incendiou o mundo do futebol quando estiveram juntos em Barcelona, ​​​​há cerca de uma década, mas o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano Ele minimizou a possibilidade durante o dia de imprensa da MLS.

“Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada sobre ele”, disse Mascherano. “É claro que o Ney é um grande jogador, todos ou todos os treinadores do mundo o querem, mas neste momento vocês conhecem as regras, as regras da MLS sobre o teto salarial. .”

As palavras importantes são “neste momento”. desde então a MLS já revelou um novo mecanismo que as equipes podem utilizar para obter recursos em transferências nacionais, nada impede que o Inter Miami pague salários para buscar jogadores, se desejar.

Interesse do incêndio em Chicago

De acordo com GIVEMESPORT, O Chicago Fire detém os direitos de descoberta de Neymar, o que lhes confere direitos exclusivos de negociação com o astro global. As demandas salariais de Neymar seriam altas, já que ele ganha cerca de US$ 100 milhões por ano no Al Hilal, mas com uma estrutura salarial semelhante à de Messi, que inclui dinheiro da Adidas e da Apple, há maneiras de a liga e o Fire serem criativos para conseguir Neymar. . para a MLS.

Chicago tem estado ocupado com a preparação de Gregg Berhalter para a temporada, mas o clube tem apenas um jogador designado atualmente, então seria fácil para eles adicionar qualquer jogador que pudessem convencer a se juntar ao projeto. A folha em branco dá flexibilidade ao Fire e eles também já contrataram superestrelas globais como Bastian Schweinsteiger. Seria muito difícil que uma mudança acontecesse, mas isso não a torna impossível.

O que são direitos de descoberta?

Um clube pode ter até cinco jogadores em sua lista de descoberta a qualquer momento para dar-lhes direitos exclusivos de negociação com esses jogadores caso cheguem à MLS. Existem algumas restrições, como jogadores que estiveram na MLS ou estão jogando atualmente ou jogadores que estão atualmente na lista de descoberta de outro time. Se um clube quiser contratar um jogador para a lista de descoberta de outro clube, pode oferecer US$ 50 mil em dinheiro de alocação geral por esses direitos, mas as negociações podem ir mais longe.

Quando o LA Galaxy contratou Marco Reus, ele estava na lista de descobertas do Charlotte FC, dando ao Charlotte direitos exclusivos de negociação com o alemão. O Galaxy conseguiu negociar esses direitos, mas adquiri-los custou US$ 400.000 no GAM porque o jogador envolvido e Charlotte garantiram que poderiam lucrar com eles. Se um time negociasse esses direitos do Chicago para negociar com Neymar, certamente seriam mais altos do que o Galaxy pagou, o que complicaria ainda mais a mudança de um time como o Inter Miami.

Embora Neymar certamente esteja almejando uma vaga com o Brasil na Copa do Mundo de 2026, voltar ao seu melhor por um clube será a chave para conseguir isso. Parece haver uma possibilidade crescente de que a vaga seja na Major League Soccer, onde a janela de transferências será aberta em 31 de janeiro.