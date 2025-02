O zagueiro brilhou para cerejas nesta temporada.

Embora o Real Madrid e o Manchester United estejam considerando um movimento de verão, o Acordo de Dean Huijsen, em Bournemouth, tem uma cláusula de lançamento considerável.

Após uma excelente temporada de estréia, clubes de toda a Europa manifestaram interesse no zagueiro espanhol de 19 anos. White e Man UTD estão fortemente ligados ao centro de centro e estão planejando um movimento para o jogador no verão.

Em um impulso europeu inesperado, Huijsen ajudou as cerejas em sua ascensão à liga. O ano de 19 anos foi trazido em £ 12,6 milhões pela equipe da Premier League Bournemouth na Juventus.

Nesta temporada, ele fez 19 aparições, marcou duas vezes e ajudou Andoni Iraola a permanecer em quinto na liga. O Roman Fabrizio Transfer Expert afirma que o contrato de Huijsen contém uma cláusula de liberação de £ 50 milhões.

Qualquer equipe pode ativá -lo durante o verão. Portanto, em julho, Huijsen poderia ter sua decisão de participar entre os melhores clubes da Europa. Ruben Amorim, gerente do Manchester United, é um grande admirador de Huijsen. Mas o Real Madrid também está na corrida e pode ser um rival feroz do desejo dos Red Devils na próxima janela de transferência.

Nascido em Amsterdã, o jovem de sua família se mudou para a Espanha quando tinha cinco anos. Huijsen, agora com 19 anos, começou sua carreira profissional lá e tem cidadania espanhola.

Antes de ser enviado a Roma, ele só apareceu na Juventus. Segundo relatos, Milan, Chelsea e Bayern de Munique também estão interessados ​​em assinar o jovem jogador agora.

Dean Huijsen disse ao The Guardian: “José foi ótimo, embora eu não estivesse com ele por muito tempo. Foi muito bom para mim e me deu uma chance e sempre serei grato por isso.“

“Ele acreditava em mim e acho que alguém tão grande acredita em você é muito especial, especialmente para um garoto que vem. Para alguém tão bom dizer o que ele disse é realmente especial e só dá confiança como jogador.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.