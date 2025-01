A cláusula não -trata de Bradley Beal zomba da NBA e agora está controlando o prazo comercial

Para entender o estado de 2025 NBA Prazo para troca, com uma semana para o fim e um Jimmy Butler Ainda em um confronto Com sua própria equipe, você precisa voltar para 2022.

Com o prazo de 15:00 ET em 6 de fevereiro que está chegando, grande parte da liga e muitos dos possíveis movimentos parecem depender do futuro a curto prazo de Butler. No entanto, o futuro da estrela suspensa de Miami Heat parece depender de uma decisão que os Washington Wizards tomaram vários verões atrás.

Isso ocorre porque o novo CBA, restritivo de tantas formas sutis e bizantinas, significa que Butler não pode ser alterado para o Phoenix Suns, segundo relatos, seu destino preferido, sem que Bradley Beal se movesse em outro lugar.

E Beal, é claro, tem aquela cláusula não -truada que de alguma forma conseguiu o Suns no verão de 2023.

UM Equipe da NBA Executivo, quando perguntado por que os Wizards deram a Beal a raridade de uma cláusula de não -quadro em 2022 que hoje é um equipamento -chave em Butler que deixa Miami, apenas riu. “Boa pergunta.”

Enquanto o sentido da liga continua sendo uma crença firme de que o calor tratará Butler na próxima semana, um possível movimento por enquanto permanece agitado enquanto todos esperando para ver se Butler confia em seu desejo de ir para Phoenix, ou se Beal está disposto a aceitar uma negociação.

E como, de qualquer forma, esses resultados afetam o preço que Miami finalmente exigirá e as outras equipes que, como resultado, poderiam entrar na mistura, para adquirir Butler ou ajudar a facilitar o movimento.

“(Beal) agora está controlando o maior comércio no NBA Porque ele recebeu alguns Washington há dois anos, ninguém mais teria dado a ele “, disse uma essência da Conferência Leste cuja equipe poderia estar interessada em Butler.

Em Phoenix, onde eles ainda querem encontrar um acordo que traga Butler e envie a Beal, eles ainda são céticos que Beal aceita avançar. As questões são ainda mais complicadas pelo fato de que a maioria das equipes que estariam dispostas a tomar Beal provavelmente desejariam seleções em troca de assumir seu contrato (que tem dois anos e quase US $ 111 milhões após esta temporada) e aqueles que eles Serão as organizações que provavelmente estão reconstruindo, apenas um lançamento tentador para Beal deixar Phoenix.

O que nos leva de volta a 2022.

Foi então que os Wizards na frente da frente fizeram o impensável, dando sua estrela, mas apenas um jogador dos cinco primeiros, uma cláusula direta que não é oferecida a algumas estrelas maiores e melhores.

Para obter uma negociação, um jogador deve ter oito anos na liga, ter quatro anos com esse time e deve assinar um novo contrato, não uma extensão. Portanto, existem obstáculos a pular, antes de levar em consideração o fato de que é um “não” difícil para quase todos os escritórios de frente para quase todos os jogadores qualificados.

O único outro jogador da liga que possui uma cláusula de não -quadro neste momento? LeBron James.

De fato, a última vez que mais de dois jogadores não tiveram uma negociação ao mesmo tempo em 2018, quando LeBron, Dirk Nowitzki e Carmelo Anthony receberam muito controle sobre seu futuro.

“Aqui está o acordo”, disse um terceiro executivo. “Seu agente é Mark Bartelstein, ele é um assassino. Ele levará todos os centímetros, cada opção de jogador, todas as vantagens que ele pode obter em um contrato que obterá. E eles simplesmente aceitaram”.

Eles O ex -gerente geral do Wizards Tommy Sheppard, que foi demitido menos de um ano depois, e o proprietário de Washington, Ted Leonis.

Um ex -GM disse: “Ted disse que Tommy fez isso. Tommy disse que Tim fez”. Sério. “Alguém assinou assinado nele.”

Ao redor da NBA, a maioria vê a decisão dos Wizards de dar a Beal essa cláusula sem comércio com desprezo e ridículo. Esse é um sentimento que reapareceu, já que o maldito drama destacou Beal, o poder que ele produz e as razões inexplicáveis ​​pelas quais os mágicos concordaram primeiro em permitir que ele tenha tanta influência.

A alavancagem agora mantém com o Suns, que permitiu que esse poder com ele fosse Phoenix.

Até o atual escritório principal dos Wizards, que não tinha nada a ver com esse acordo, prefere não pensar nisso.

“É algo que ninguém gosta de falar”, disse outra fonte.

Um gerente geral que lidou com Bartelstein conversou com a admiração sobre como ele pegou um coelho de cláusula não -trata do chapéu de Beal.

“Parabéns a Mark Bartelstein, ele teve um dos menos talentosos dos tipos recentes de Supermax e obteve seu cliente com ótimos termos mais favoráveis. É realmente surpreendente”.

E, agora, realmente problemático para os Suns, um fato envolto em sua própria ironia.

Porque o filho de Bartelstein, Josh, é o presidente do Suns. Isso poderia ajudar a fazer um acordo para convencer Beal a deixar o Arizona, mas também criar uma dinâmica interessante se ele permanecer.

Ele disse que uma fonte familiarizada com o funcionamento interno dos Suns: “Naquela época, ele estava tentando fazer seu filho ficar bem com os novos proprietários do Suns (Matt Ishbia), mas falhou porque você acabou estacionando uma grande pilha de s – – No quintal de Ishbia.

Vários executivos que negociaram acordos com a Superstar que queriam cláusulas sem comércio ao longo dos anos zombaram abertamente dos mágicos por darem a Beal esse acordo e pintaram uma imagem semelhante de como essas negociações deveriam ir: o jogador e seus agentes inevitavelmente pedem sem comércio , você fala, você os vende em seu compromisso com eles, você aponta que nunca será aquele que se move de uma estrela do calibre deles, você insiste em se ele Uma vez exige ser comercializado, a acomodará, mas essa cláusula não pode ser mantida por essa cláusula e como você pode reduzir as opções comerciais para uma única equipe, e você diz, finalmente, “não”.

Você faz o que todo GM quase sempre faz.

“Você tem que estar disposto a ter uma discussão e dizer: ‘Ei, olha, isso nunca será um problema, você é nossa pedra angular e nunca vamos foder você e mudará a escassez de Blake Griffin, mas não podemos Dê isso a você. ‘”Um disse.

Mas os Wizards não fizeram isso, e aqui estamos, no drama semelhante ao Jenga em Miami, onde tantas coisas completas precisam acontecer para Butler e o calor encontrar uma solução para o seu confronto.

Incluindo, na forma de conexão com os pontos, as obras da NBA, a terrível decisão de 2022, inalterada pelo Suns em 2023, isso significa que uma das piores decisões que a NBA viu em uma década continua a pesar muito em O futuro de muitas equipes, várias esperanças de títulos e onde Butler jogará ou não jogará abaixo.