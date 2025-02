A Comissão da Fórmula 1 propõe adicionar mais paradas em caixas obrigatórias ao Grande Prêmio de Mônaco

O Grande Prêmio de Fórmula 1 Monaco pode apresentar pelo menos duas caixas obrigatórias em 2025. (Bryn Lennon Photo – Fórmula 1/Fórmula 1 através de Imagens Getty)

O Grande Prêmio do Mônaco poderia apresentar pelo menos duas caixas obrigatórias em 2025?

A FIA disse na terça -feira A Comissão F1 “discutiu propostas para regulamentos específicos de Mônaco” e “a Comissão concordou em aumentar o número de caixas obrigatórias na corrida”. Essas propostas serão discutidas pelo Comitê Consultivo que ostenta nas próximas semanas.

Atualmente, o equipamento F1 é necessário para fazer pelo menos uma troca de pneus durante um grande prêmio durante condições secas. As equipes precisam executar pelo menos dois dos três compostos de pneus disponíveis durante uma corrida, o que significa que, se um piloto começar a corrida no pneu composto macio, o pneu médio ou duro também deve ser executado em algum momento do evento.

O Mônaco tem sido uma fonte de consternação por F1, pois o enrolamento através do Principado não tem muito espaço para os carros se passarem, especialmente porque os carros de F1 se tornaram significativamente maiores nos últimos anos. A corrida é uma das mais famosas do calendário, mas o dia da classificação importou importância.

Quatro das últimas seis corridas não apresentaram uma única mudança de liderança e você precisa retornar à corrida de 2016 para encontrar a última corrida com mais de duas mudanças de liderança. Não houve mais de quatro mudanças de liderança em um único Grande Prêmio de Mônaco desde a corrida de 2004.

A proposta da Comissão foi apresentada entre outros anúncios na terça -feira, antes que o esquema de pintura revela para cada equipe na terça -feira à tarde. A FIA disse: “Novos testes de deflexão, mais rigorosos na asa dianteira serão introduzidos no Grande Prêmio Espanhol” e “novos e mais rigorosos testes de deflexão mais rigorosa na asa traseira” começarão no início da temporada. Os equipamentos mais rápidos nos últimos anos foram acusados ​​de evitar as regras de rigidez da asa o máximo possível, fazendo com que as asas se movam e desviam enquanto os carros estão na velocidade para criar mais aerton e reduzir a resistência.