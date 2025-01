“A conversa que tive com o treinador foi…” Rohit Sharma revela conversa com Gautam Gambhir antes do teste de Sydney

Rohit Sharma fala sobre sua decisão de não participar do Teste SCG.

O capitão da Índia, Rohit Sharma, revelou as conversas que teve com o técnico Gautam Gambhir e o selecionador-chefe Ajit Agarkar antes do Teste de Sydney.

Jasprit Bumrah participou do sorteio e disse que Rohit decidiu “descansar” da quinta partida Teste do BGT 2024-25.

Sharma então apareceu para uma entrevista no Star Sports durante o intervalo para o almoço do Dia 2, onde confirmou que foi sua decisão não participar desta partida de teste devido à sua péssima forma com o taco – ele marcou 31 corridas em três testes . nesta turnê pela Austrália e teve média de apenas 10,9 em suas últimas oito partidas de teste.

Não estou em forma, esta é uma partida importante: Rohit Sharma

Rohit revelou que tomou a decisão de se retirar do Teste SCG, pois era um jogo obrigatório para a Índia reter o Troféu Border-Gavaskar e permanecer vivo na corrida final do ICC WTC enquanto ele estava em péssima forma com o bastão .

Ele disse que Gambhir e Agarkar apoiaram a sua decisão e o compreenderam.

“A conversa que tive com o treinador e seleccionador foi muito simples: o meu taco não é marcar corridas, não estou em forma, este é um jogo importante e precisamos de jogadores que estejam em boa forma. Do jeito que está, os meninos não estão em boa forma. Então eu tinha um pensamento simples em mente: não podemos tirar jogadores fora de forma”, disse Rohit.

“É por isso que pensei que deveria contar ao treinador e ao seleccionador o que se passava na minha cabeça. Eles apoiaram minha decisão. “Disseram que você joga há tantos anos que é o melhor juiz do que está fazendo.”

Rohit confirmou que “Esta decisão não é uma decisão de aposentadoria.” adicionando isso “Tenho confiança em mim mesmo de que as coisas podem mudar.”

