A corrida dos sonhos de Maaya Rajashwaran termina enquanto se sente nas semifinais

Maya começou o torneio como uma admissão selvagem e fez as semifinais em seu primeiro torneio sênior.

O prodígio de tênis de 15 anos de idade, Rajaswaran, a viagem dos sonhos terminou nas semifinais do L&T Mumbai Open 2025, quando perdeu em Jacks contra Jil Teichmann por 3-6,1-6, na corte central, no sábado pela noite , no Indian Cricket Club. Prarthana Thambore, da Índia, juntamente com a companheira holandesa Arianne Hartono jogará na final dupla no domingo.

Jil colocou o tom do primeiro set antigo para vencer os quatro primeiros jogos de abertura. Maaya tentou recuperar sua forma vencendo os dois jogos seguintes seguidos, no entanto, o experiente suíço se defendeu bem e terminou o primeiro set de 6-3 a seu favor.

Jil continuou a aproveitar seu impulso no segundo set vencendo os quatro primeiros, mas os esforços incansáveis ​​de Maaya a ajudaram a vencer o quinto jogo. O jovem prodígio indiano não conseguiu acompanhar os fortes retornos consistentes de Jil e embolsar o segundo set e um assento na final, com uma pontuação de 6-1.

Na outra semifinal, a oitava semente da Tailândia Manchaya Sawangkaew, surpreendeu Rebecca Marino de Canadá com uma vitória enfática por 6-2, por 6-2 e garantiu um lugar na final.

Sawangkaew ofereceu uma performance impressionante que deixou pouco espaço para seu maior oponente ganhar qualquer ponto de apoio no partido. O primeiro set Sawangkaew afirma seu domínio inicial, quebrando o serviço marítimo duas vezes com os rendimentos clínicos. Sua abordagem agressiva, combinada com um serviço poderoso, produziu três ases que mantiveram o canadense sob pressão constante. Marino lutou para encontrar um ritmo, geralmente cometendo erros não forçados, já que Sawangkaew ditou o ritmo do jogo da linha de base.

Com o impulso de seu triunfo do primeiro set, Sawangkaew trouxe a mesma intensidade para o segundo set. Ele manteve uma pressão incansável sobre o marinheiro, se movendo rapidamente pela quadra e capitalizou os lapsos defensivos de Marino. Os retornos agressivos de Sawangkawkaew e os pavimentos de terra precisos invadiram o caminho para dois outros intervalos de serviço. Seu comportamento composto e sua colocação estratégica de disparos impediram Marino de organizar qualquer retorno significativo.

Apesar das tentativas de Marino de se defender, o jogador tailandês manteve o controle o tempo todo, terminando o set e a partida de 6-2.

No início do dia, a dupla russa de Amina Anshba e Elena Pridankina, semeou o segundo, quebrou o duplo duplo, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 -3, 10-3.

Os italianos começaram fortes, com uma vantagem de 4-0 no primeiro set ao quebrar o serviço do casal russo duas vezes. Apesar de uma tentativa enérgica de retornar de Anshba e Pridankina, que reduziu a diferença para 4-3, os italianos permaneceram nervosos para garantir o conjunto 6-4.

Ao se recusar a voltar, a dupla russa mostrou maior compostura e nitidez tática no segundo set, quebrando seus oponentes três vezes para nivelar o jogo em um conjunto, cada um com uma vitória por 6-3.

O terceiro conjunto decisivo provou ser emocionante, com Anshba e Pridankina dominando o tiebreaker de 10-3, mostrando fotos clínicas e trabalho em equipe mais alto. Os russos enfrentarão Parthana no final duplo.

Mumbai Open 2025 DIA 9 Resultados:

Individual:

Jil Teichmann derrotou Maaya Rajashwaran (6-3, 6-1)

Marachya Sadanga para Rebecca Marino (62, 6-2)

Dobro:

Amina Anshba e Elena Pridankina venceram Camilla Rosatello e Nicole Fossa Huergo (4-6, 6-3, 10-3)

