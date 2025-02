A credibilidade do futebol americano em jogo como Big Ten, a SEC pretende endurecer no acesso aos playoffs

Mesmo antes de Knute Rockne começar a quebrar o passe da frente como uma arma secreta, a maior vantagem do futebol da universidade era seu elemento surpresa. Seu apelo é básico e maravilhoso, com base na incerteza do resultado.

Isso ocorre porque a televisão sem script, em geral, vende. E a televisão sem script que é mais vendida são esportes. Nesta era das telas e apostas legalizadas, os jogos são quase um teste de DVR. Você/eu/nós temos que saber agora!

Um playoff de futebol universitário com qualificadores automáticos se torna um pouco menos sem roteiro e um pouco menos credível, na verdade. Talvez até os diretores da SEC e do Big Ten Athletics que se reúnem nesta semana para discutir o playoff não estejam cientes dessa verdade básica.

As duas conferências estão no meio de uma das maiores flexões da história do jogo, basicamente fugindo e escondidas com o acesso aos playoffs. Em uma repetição de uma tentativa de aquisição no ano passado, a SEC e o Big Ten devem tentar quatro pontos de classificação automáticos (AQ) cada um de 2026.

Eles foram avisados ​​de risco. Talvez não diretamente, mas qualquer conferência que valha a sua mídia consultor conhece as dificuldades. Se o resultado do futebol universitário, Devils, qualquer esporte, for conhecido com antecedência, perde esse apelo sem roteiro.

Não estamos sugerindo que o resultado de jogos individuais seja conhecido. Definitivamente, estamos sugerindo que uma parte do campo CFP possa ser conhecida com antecedência com o AQS. Com quatro grandes lugares bloqueados, os gostos de Iowa poderiam ter um lugar desde 1º de novembro, um mês antes do término da temporada.

Nada contra Iowa, mas isso fede. Mais do que isso, fede a luta profissional.

Você sabe, o roteirista Soop Opera de TV. Desculpe, Roman Reigns e John Cena, vamos lá.

Tão popular quanto a WWE poderia ser, ainda sabemos o competência É falso. Os resultados são predeterminados para promover uma história. Não que haja algo errado nisso porque a luta profissional é Uma forma de entretenimento.

O mesmo acontece com o futebol universitário, mas de uma maneira muito diferente. Quando as pessoas começam a colocar um dedo na escala de paridade, nosso esporte sagrado corre o risco de desligar o público. Uma coisa é ter uma conversa nos playoffs sobre as melhores equipes contra as mais merecedoras. É outra coisa sabendo que Iowa terminará entre os quatro primeiros dos dez grandes com um mês até o fim. Isso pode ser facilmente para onde nos dirigimos.

A SEC e o Big Ten no ano passado, uma idéia de que seus dois campeões semeiam o número 1 e o número 2 do playoff flutuaram no ano passado. Esses dois lugares teriam sido seguros antes A temporada começou. Naquela época, por que jogar a temporada?

Embora não haja evidências de que surja uma demanda extravagante nesta semana, a discussão deve nos lembrar que há um teto no futebol universitário. O trem de dinheiro não continua necessariamente rolando ao longo da pista. Ainda existe a possibilidade de que os cachorros grandes possam arruinar isso.

Tudo o que qualquer esporte tem é sua reputação. É por isso Os administradores da universidade ficaram assustados quando as apostas esportivas foram legalizadas Sete anos atrás. Tudo o que é necessário é um escândalo.

O CFP prosperou até este ponto porque as equipes foram amplamente percebidas como o bom alguns. Houve algumas controvérsias (veja: Estado da Flórida em 2023.) Mas na época o público perde a fé no processo porque os dez grandes ou segundo eles precisam conseguir essa quarta equipe no campo, então o CFP está pronto.

Há evidências de que tudo não está certo. Os playoffs se abriram mal e teimosamente acreditando que eu poderia organizar as semifinais da véspera de Ano Novo em 2015. Esses jogos afundaram muito nas séries. De fato, desde o ano 2, as classificações dos Jogos do Campeonato do CFP em geral têm sido desiguais.

Desde então, o jogo desenvolveu essencialmente dois novos chefes: o comissário do Big Ten, Tony Petitti, e a contraparte da SEC, Greg Sankey.

Seus anúncios se reúnem de quarta -feira para continuar discussões sobre o que poderia ser uma aquisição hostil do esporte. Outra tentativa será feita para expandir o playoff para 14 equipes, pelo menos, De acordo com o Yahoo Sports. O AQS iria para o Sec (quatro), Big Ten (quatro), ACC (dois), Big 12 (dois), Grupo de Cinco (um) e AT-to (um).

Então, essas mudanças expansivas teriam que ser vendidas ao público fora da sala de reuniões. Joe Six Pack votará com seus controles remotos. Se você não percebeu, a SEC e o Big Ten não apenas têm o CFP, mas também têm o esporte. Eles recebem a maior parte do dinheiro e, o que quer que aconteça, a maioria dos playoffs receberá. O restante das migalhas de pão permanece para as outras sete conferências.

E talvez deva ser. Mas com todo esse poder vem um senso de administração. Eles não podem arruinar isso.

Uma aquisição dos playoffs de futebol americano Big Ten/s é inevitável, mas o que acontece se for realmente a melhor solução? Tom Fornelli

Você se lembra desse exemplo de Iowa? No início de novembro de 2024, a CBS Sports estimou que 45 a 50 escolas ainda estavam em operação para os playoffs. Essa declaração foi apoiada pelas partes interessadas originais que realmente modelaram o playoff de 12 team.

Com oito pontos já garantidos para as duas ligas de poder, o número de competidores tem Para descer. A Matemática Simples diz a ele que, mesmo com 14 equipes, haverá menos pontos disponíveis.

O problema é monstruosamente complicado. As quatro ligas Four Power já estão tão inchadas que suas equipes não jogam metade dos outros na ação da conferência. Isso agora leva um período de anos. No primeiro ano do apoio da equipe 12, que produziu o discurso em torno de Indiana e sua força de cronograma.

É por isso que as partes interessadas não podem estragar isso. Os sinais de aviso continuam com vermelho vermelho. O último jogo do campeonato teve dois sangue azul: Notre Dame e Ohio State. Foi o quinto jogo do campeonato observado no quinto local desde que o BCS começou em 1998.

As notas estão sujeitas a muitas influências, grandes e pequenas. O CFP enfrentará a NFL, não menos, se a liga decidir expandir para 18 jogos sazonais regulares. Jogar o jogo do campeonato em uma noite de segunda -feira ainda é um desafio de qualificações. Uma fonte da indústria disse que mover o Sugar Bowl em 1º de janeiro, na noite de quarta -feira a 2 de janeiro, na tarde de quinta -feira devido ao ataque terrorista de Nova Orleans, custou aos cinco milhões de espectadores.

Você não pode ajudar, obviamente, mas que outras incógnitas perseguem? A possibilidade anual de três jogos estaduais de Michigan vs. Ohio melhora essas qualificações? Muito boa é exagerar.

E Dightsuolder ESPN tem que recuperar seu dinheiro de alguma forma. Já existem sussurros de que o líder mundial é contra a expansão e o AQS.

Tudo mais garante o desacordo na sala na próxima semana, quando as nove conferências da FBS e Notre Dame se reunirem para reuniões anuais da CFP.

“(O playoff) não pode se tornar um convite”, disse Notre Dame Ad Pete Bevacqua para a CBS Sports.

A maioria das conferências da FBS concorda. Mas a SEC e Big Ten há muito tempo arrebataram o controle do CFP do intervalo e do arquivo. Cada conferência obtém 29% da renda. Matemática. Isso significa que as 100 escolas e sete conferências dividem os 42% restantes da renda.

Há relatos de que essas duas ligas ponderaram o voto a seu favor no assunto da Aq. No entanto, a CBS Sports aprendeu que ainda existe uma linguagem contratual que requer uma discussão sólida sobre o assunto entre os membros antes de qualquer alteração.

Mas, no final do dia, a SEC e o Big Ten poderiam levar a bola e ir para casa, vender seus direitos à oferta mais alta de um playoff que inclui apenas suas 34 equipes. Isso pode vir assim que o início da próxima década.

Esses direitos da mídia estariam nas nuvens. E, sem dizer, a SEC e os Big Ten dizem: essas duas ligas não se importam se esses outros 100 estão envolvidos. Ambos os comissários querem mais jogos. As duas ligas já estão conversando jogando entre si em uma série de jogos sem conferência, o que melhoraria a força da programação e também o acesso aos playoffs.

O problema é reduzido a uma preocupação central: a SEC e o Big Ten não confiam no comitê de seleção. Na verdade, eles não confiam no comitê de seleção para selecionar o suficiente de dele equipamento. Então eles querem lugares garantidos.

Parte disso faz sentido. A SEC e Big Ten fazer Tome o esporte e merece ações, influência e dinheiro ponderados. A CBS Sports informou há um ano que o Big Ten e a SEC se combinaram para ocupar 62% dos 184 espaços de BCS/CFP desde 1998.

Por trás da inevitabilidade do Big Ten e da SEC, ganhando acesso, renda, poder nos playoffs de futebol americano Dennis Dodd

Por mais que o Big 12 e o ACC pudessem ser contra o AQS, tendo que garantir dois pontos anualmente, com a oportunidade para mais, não é uma coisa ruim. A ESPN não precisa pagar mais pela expansão para 14 equipes. Dezesseis, no entanto, é outra discussão.

Mas por que até predeterminar o campo se a SEC e o Big Ten são fortes o suficiente para obter esses pontos de qualquer maneira na maioria dos anos? Algumas das respostas estão se tornando óbvias.

Com a maior conferência (de sempre), o Big Ten precisa de mais acesso aos playoffs para suas 18 equipes.

Se o SD adicionar um jogo da nona liga, você provavelmente precisará de expansão e aqui. Acrescentando que o nono jogo garantiria que metade da liga (oito equipes) sofreria uma derrota ao jogar. Expansão e Aqs Cosói o golpe.

Por enquanto, a SEC e o Big Ten vêm para seus próprios interesses. Não é de surpreender que 3-4 equipes em qualquer liga representem 75-80% do público. A SEC e o Big Ten não são exceção. Exceto que o padrão da indústria nunca foi armado até este ponto.

Não importa que Purdue, Carolina do Sul, Vanderbilt, Rutgers e Northwestern sejam incluídos nesta aquisição. O valor do estado de Ohio, Michigan, Penn State, Alabama, LSU e Geórgia trazem são o que faz valer a pena.

Mas, um dia, o Alabama vai acordar e perguntar: “Por que Vandy está ganhando o mesmo dinheiro que nós?” Então as conferências ficarão sozinhas e começarão a cortar por dentro. Essa é uma discussão diferente para outra hora.

Por enquanto, a SEC e o Big Ten se tornaram uma equipe de gravadoras. Espero que tudo não se torne WrestleMania.