A crise de Man City evitou temporariamente: por que a perspectiva da Liga dos Campeões para os homens de Pep Guardiola ainda é sombria

A crise evitou então para o Manchester City. Ou talvez isso deva ler a crise adiada? Os campeões da Inglaterra escaparam da fase da liga e, através de um certo prisma, há um caso de que a equipe Pep Guardiola está no período seguinte ao Nadir de sua temporada.

Ajuda na Premier League do Natal, seus últimos cinco jogos de primeiro nível poderiam ter trazido uma esfoliação limpa de pontos, mas para os falecidos heroicos de Brentford no oeste de Londres. A cidade está nos quatro primeiros, certamente eles chegarão na quinta rodada da FA Cup e, como Guardiola colocou na quarta -feira à noite, Eles sabem que o Bayern de Munique e o Real Madrid não ficarão menos desanimados com a forma do sorteio da Liga dos Campeões que.

“O mais importante é que fiquemos juntos, especialmente em tempos difíceis”, disse Josko Gvardiol na noite passada. “É o que estamos fazendo, e acho que estamos melhorando. Ainda estamos encontrando nosso ritmo, mas não podemos reclamar.

“Estamos bem: ainda estamos na Liga dos Campeões e na Copa da FA. Somos o quarto na liga e ainda lá. Só temos que seguir em frente e terminar a temporada com uma nota alta”.

E, no entanto, isso não parece assim, certo? Embora Savinho tenha devolvido o curso contra o Brugge Club, houve um perigo até o brasileiro atingir os 77 minutos. Este 30 e muitos times simplesmente não têm a manobrabilidade de bloquear as faixas das equipes que tentam jogar por trás.

Esse não é menos o caso quando todos sabem onde os oponentes da cidade são direcionados. Quase 40 % da tentativa de passes do Club Brugge entraram na terceira esquerda do campo e uma proporção semelhante de suas terceiras entradas finais chegaram naquela área do campo. Mais da metade de suas assistências esperadas veio dessa posição e, é claro, também fez seu objetivo. Qualquer que seja Matheus Nunes não é um direito. Se esse fosse o dano que Jutgla e Christos Tzolis poderiam causar, imagine o que poderia acontecer quando Vinicius Junior e Leroy Sane chegarem.

Para não dizer nada para Gabriel Martinelli, Anthony Gordon, Luis Díaz, Heung -Min Son e Callum Hudson -odoi. Entre agora e o final da lista de acessórios da cidade de março, há um desafio incansavelmente desafiador. É possível que todos tenham visto o Tottenham da frente naquele grupo lá, mas lembre -se de que esta é a cidade contra o Tottenham. O CERN ainda não desenvolveu um cenário em que Guardiola et al não parecem mais difíceis para si mesmos quando, na verdade, meninos, é o Tottenham.

De qualquer forma, não é como se o City estivesse iluminando o mundo contra as equipes no nível atual dos Spurs. Esse renascimento nos resultados da Premier League encontrou uma série de jogos contra quatro dos sete mais baixos, Brentford e um time do Chelsea que congelou após 20 minutos dominantes. Contra esse nível de oposição, sua diferença de objetivos não tratados é 4,2, o quinto melhor da Premier League, um espaço mais baixo do que sua classificação para sua temporada como um todo com Bournemouth e Newcastle, logo no pescoço. Eles parecem uma equipe de bolhas que deve se sentir aliviada por sua vitória sobre o Brugge Club é muito boa para as possibilidades que a Inglaterra obtém cinco lugares na Liga dos Campeões.

A defesa é uma razão séria de preocupação. John Stones não pode ser mantido em forma, a forma de Manuel Akanji tem sido média e não há direito natural na equipe em que Guardiola parece confiar.

Ainda há mais alguns dias para a janela de transferência ir para a substituição de Kyle Walker, mas até agora não há indicações de que o City esteja procurando por zagueiros mais puros, em vez dos defensores híbridos com quem Guardiola se apaixonou desde que o agudo agudo Eles ganham a temporada 2022-23. A apólice de seguro tinha esse lado era o ritmo escaldante de Walker para limpar qualquer derramamento por trás de sua altura. Abdukodir Khusanov poderia trazer isso no futuro, mas Guardiola estava perfeitamente preparado para admitir nesta semana que ele não deveria ter empurrado o jovem logo depois de chegar da lente. Sua integração deve, sem dúvida, estar atrasada.

Talvez os problemas defensivos possam ser atenuados com um ataque que opera do minuto a 90. Como foi o caso contra o Chelsea no sábado, Onde uma mudança na bola longa fez maravilhas no segundo tempoA cidade demorou muito para atirar em sua ofensiva.

“Foi uma final para nós”, disse Mateo Kovacic. “Tivemos que mudar (no segundo tempo), ser mais agressivos e mais diretos para a meta. Saímos fortes. Precisávamos criar mais oportunidades e, no final, fizemos isso muito bem”.

Eles responderam bem, mas somente depois que um plano familiar estagnou. Esta era a cidade, como era reconhecível há dois anos, Kevin de Bruyne livre para passear por um papel que frequentemente parecia o segundo centro frontal em um 4-4-2. Ilkay Gundagan estava fazendo dardos tardios na área de penalidade. A mera presença de Erling Haaland forçou os defensores do Brugge Club a cair um pouco mais de massa. O resultado de tudo isso? Um objetivo de Gundagan e preço de Gundagan e pouco mais.

Rede de Pass de Manchester City na segunda metade de sua vitória por 3-1 sobre o Club Brugge Trumedia



Trazer Savinho não ajudou a não ter um fim, mas é difícil ver como um centro do campo de Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva e Mateo Kovacic não ficaria impressionado com a força e as pernas mais jovens do arsenal.

Como indicado acima, o mesmo poderia ser dito de muitos outros oponentes que avançaram para a cidade. Guardiola insistiu em mais de uma ocasião que seu time poderia ser muito diferente nas duas semanas entre agora e os playoffs da Liga dos Campeões. Você terá que esperar que você esteja certo. No momento, a cidade não parece pronta para a tarefa pela frente.