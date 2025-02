A Dak Prescott è stato chiesto come i cowboy sono rimasti alle aquile

La stagione 2024 della NFL è nei libri in quanto i Philadelphia Eagles sono gli ultimi maestri del Super Bowl.

Non erano i favoriti in arrivo nell’anno, ma gli Eagles hanno dimostrato che con una forte linea offensiva e difensiva, abbinata ai giocatori giusti in posizioni di abilità, avevano ciò che era necessario abbattere i capi di Kansas City.

Eagles vinse l’NFC East nel 2024, ma i comandanti di Washington erano proprio dietro di loro, il che poteva creare un’interessante gara a due squadre per il titolo nel 2025.

Molte persone credono che Dallas Cowboys e New York Giants abbiano qualche anno prima che potranno competere di nuovo, ma Dak Prescott non ci crede sui suoi cowboy.

Di recente gli è stato chiesto come i Cowboys si sono bloccati contro Eagles, a cui ha risposto “molto vicino” per. John Machota.

Dak Prescott ha detto che pensa che i cowboy siano “molto vicini” quando gli è stato chiesto come sono impilati contro le Philadelphia Eagles pic.twitter.com/DZZE8QLZDX – Jon Machota (@jonmachota) 11 febbraio 2025

I cowboy erano 7-10 nel 2024 rispetto agli Eagles ’14 -3, il che potrebbe indicare che queste squadre sono relativamente distanti, dal punto di vista record.

Naturalmente, Prescott ha perso da gran parte della stagione a causa di un infortunio e nel suo insieme, i cowboy hanno subito molti infortuni che hanno portato a una stagione non ottimale.

Con un nuovo allenatore e presumibilmente, alcuni nuovi giocatori che acquisiscono tramite agenzia libera e bozza, non c’è nulla da dire a quanto saranno migliori cowboy nel 2025.

Ottono il loro lavoro scolpito per loro con aquile e comandanti che sembrano essere di nuovo forti, ma tutto può accadere in questa lega, quindi sarà interessante vedere come va tutto.

