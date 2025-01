A data de retorno do Troféu Ranji de Virat Kohli foi confirmada. Pronto para jogar esta partida

O superastro indiano Virat Kohli jogará sua primeira partida do Troféu Ranji desde 2012, depois de se disponibilizar para a partida de Delhi contra o Railways, marcada para 30 de janeiro. Kohli não pôde participar do próximo confronto fora de Delhi contra o Saurashtra, que começa em 23 de janeiro, devido a uma torção no pescoço, mas informou ao DDCA que está disponível para a última partida do time na liga do Troféu Ranji. “Virat comunicou ao presidente do DDCA (Rohan Jaitley) e à direção da equipe que está disponível para a partida contra o Railways”, disse o técnico do Delhi, Sarandeep Singh, ao PTI.

Kohli jogou pela última vez uma partida do Troféu Ranji em 2012, contra Uttar Pradesh, no Estádio Mohan Nagar, em Ghaziabad. Ironicamente, o lendário Sachin Tendulkar jogou sua última partida de Ranji contra Haryana em Lahli em 2013.

Depois que o BCCI tornou obrigatória a participação no Troféu Ranji, apenas dois dos batedores famosos estão ausentes – Kohli para Delhi e KL Rahul para Karnataka devido a uma lesão no cotovelo.

As maiores estrelas que jogarão incluem o capitão indiano Rohit e Yashasvi Jaiswal (Mumbai vs J&K), Rishabh Pant (Delhi vs Saurashtra) e Shubman Gill (Punjab vs Karnataka).

A equipe de Delhi será liderada por Ayush Badoni depois que Pant disse ao alto escalão do DDCA, Jaitley, que ele não gostaria de mudar a liderança apenas por uma partida, enquanto seu companheiro de equipe do Lucknow Super Giants está fazendo um ótimo trabalho. Ele queria continuidade na liderança.

A equipe inclui cinco jogadores sub-23 que partirão para Bhilai após treinar em Rajkot para disputar a partida do Troféu Sub-23 CK Nayudu contra o Chattisgarh.

