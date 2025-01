A defesa do Chennaiyin FC é o motivo da queda na ISL 2024-25?

Owen Coyle precisa melhorar a defesa do Chennaiyin FC para ter chances de chegar aos playoffs

O Chennaiyin FC luta pela 10ª colocação na temporada 2024-25 da Superliga Indiana (ISL). Os Marina Machans conseguiram apenas 4 vitórias em 15 jogos do campeonato e parecem cada vez mais propensos a perder playoffs consecutivos.

Sob o comando de Owen Coyle, o Chennaiyin FC chegou aos playoffs em ambas as tentativas. No entanto, o registo do escocês está ameaçado esta temporada e as falhas defensivas do Chennaiyin FC podem ser a principal razão da sua queda.

Principais dicas da temporada ISL 2024-25 do Chennaiyin FC até agora

Em termos de defesa, veja como a equipe de Owen Coyle se saiu até agora:

Chennaiyin FC sofreu 25 gols em 15 partidas da ISL nesta temporada

Em média, o CFC sofre 1,7 gols sofridos por jogo.

A equipa de Owen Coyle é a segunda que mais sofreu golos, atrás apenas do Hyderabad FC, que sofreu 30 golos.

Chennaiyin FC registrou um xG sofrido de 21,9, que é o maior entre todos os clubes da ISL nesta temporada.

Marina Machans sofreu cinco pênaltis nesta temporada da ISL

O Chennaiyin FC manteve 2 jogos sem sofrer golos em 15 jogos do ISL e ambos enfrentaram um Hyderabad FC esgotado.

O CFC sofreu 2 ou mais gols em oito de suas 15 partidas no ISL na temporada 2024-25.

O que deu errado com a defesa do Chennaiyin FC?

O Chennaiyin FC sofreu 38 gols em 23 partidas do ISL na temporada passada, com média de 1,65 gols por partida. Depois de perder Lazar Cirkovic e Aakash Sangwan no verão, Owen Coyle trouxe substitutos como Laldinliana Renthlei, PC Laldinpuia, Mandar Rao Desai e Vignesh Dakshinamurthy para reforçar sua defesa.

Embora as lesões e suspensões não tenham ajudado a causa, o maior problema do Chennaiyin FC têm sido os erros individuais. Os Marina Machans tiveram algumas falhas de concentração desde o primeiro jogo da temporada. Sem esses erros, a equipe de Owen Coyle poderia facilmente ter somado pelo menos mais 4 ou 5 pontos.

O Chennaiyin FC conseguirá chegar aos playoffs no ISL 2024-25?

Atualmente com 16 pontos, o Chennaiyin FC está em 10º lugar na tabela do ISL faltando apenas nove jogos para o final. O bicampeão da ISL está sete pontos atrás do sexto colocado Mumbai City FC, por isso não será fácil recuperar desta vez.

No papel, Owen Coyle tem um bom conjunto de jogadores defensivos em seu elenco, liderado pelo capitão do clube e zagueiro Ryan Edwards. O jogador de 31 anos precisaria dar o exemplo para sua equipe, pois ela precisa ter melhores desempenhos defensivos e minimizar os erros individuais.

Diz o ditado: “O ataque ganha jogos e a defesa ganha troféus”. Portanto, sofrer gols menores deve ser a prioridade para Owen Coyle e sua equipe, que buscam a recuperação no final desta temporada do ISL.

