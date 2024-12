A dependência excessiva de Ashu Malik afunda o sonho do título de Dabang Delhi

Dabang Delhi terminou em segundo lugar na classificação do PKL 11.

Dabang Delhi sofreu uma saída infeliz do Pro Kabaddi 2024 depois de perder por 32-28 para o Patna Pirates nas semifinais. A equipe terminou em segundo lugar na classificação do PKL 11 com 13 vitórias, cinco derrotas e quatro vitórias em 22 partidas e conquistou entrada direta para as semifinais do PKL 11.

O Dabang Delhi passou por uma montanha-russa no PKL 11, embora tenha tido um início de torneio instável, caindo em uma seqüência de derrotas após as primeiras partidas, terminou a fase da liga com uma seqüência de 15 partidas sem perder.

Além dos Piratas Patna, Dabang Delhi tinha o departamento de ataque mais impressionante, com Ashu Malik e Naveen Kumar disparando. Enquanto Naveen ficou afastado dos gramados por algum tempo, Ashu assumiu as funções de capitão e permaneceu competitivo na lista dos melhores raiders.

Dito isso, vamos dar uma olhada em como foi o desempenho do PKL 11 para os campeões da 8ª temporada.

Melhores artistas:

Ashu Malik

Quando falamos dos jogadores do Dabang Delhi, o nome de Ashu Malik aparece no topo. O raider da temporada no PKL 10, ele manteve a forma no PKL 11. Na ausência de Naveen Kumar, Ashu deu o exemplo.

Em 23 partidas, ele acumulou um total impressionante de 265 pontos, incluindo 262 pontos de raid, com média de 11,39 pontos de raid por partida. Ao executar 445 ataques, Ashu alcançou uma taxa de sucesso de 58,87%, destacando sua consistência e eficiência no tatame.

Ele registrou 18 Super 10s, ressaltando sua habilidade de dominar os oponentes, e contribuiu com 8 Super Raids, demonstrando sua habilidade de virar a maré em momentos críticos.

Naveen Kumar

O tão querido Naveen Express pode não ter estado no seu melhor nesta temporada, mas ainda assim teve algumas atuações animadas. Ele teve 100 pontos no total em apenas 16 jogos. Com 220 ataques executados, alcançou uma taxa de sucesso de 44,09%. Com isso atingiu a marca de 1100 pontos no PKL.

Naveen Kumar marcou 97 pontos de ataque, mantendo uma média de 6,06 pontos de ataque por partida. Ele alcançou três Super 10 e um Super Raid crucial, ressaltando sua habilidade de atuar em situações de alta pressão. Com uma porcentagem de 77,27% de não matar, Naveen equilibrou agressividade com precisão, provando ser um atacante confiável e impactante ao longo da temporada.

Yogesh Dahiya

A defesa de Dabang Delhi não foi excelente, mas o NYP Yogesh Dahiya da última temporada teve um desempenho animado para Dabang Delhi no PKL 11. Jogando 22 partidas, ele acumulou impressionantes 75 pontos de tackle com uma média de 2,95 tackles bem-sucedidos por jogo.

Sua taxa de sucesso de tackle de 56% destaca sua precisão e eficácia no tatame. Dahiya executou 10 Super Tackles, mostrando sua habilidade de virar a maré em momentos críticos e alcançando 5 High 5s como prova de sua consistência.

Melhores atuações

Enquanto Delhi 47-25 Bengal Warriorz (Jogo 115)

Bengal Warriorz (Jogo 115) Enquanto Delhi 44-37 Haryana Steelers (Jogo 107)

Haryana Steelers (Jogo 107) Gigantes de Gujarat 31-47 Dabang Delhi (Jogo 129)

Boletim do treinador: Joginder Narwal

Joginder Narwal tem feito a coisa certa com a roupa. Para uma equipe que teve um início instável e terminou em segundo lugar no campeonato, um desempenho consistente tem sido uma grande prova de perseverança. Manter o núcleo da equipe e construir um belo vínculo entre Ashu Malik e Naveen Kumar dentro e fora de campo que ficou facilmente visível nos jogos.

Porém, por ser um jogador experiente, ele deveria saber que não teria um raider reserva caso Ashu e Naveen tivessem um dia ruim, o que aconteceu na semifinal contra o Patna e por isso acabaram sendo eliminados.

Lição para aprender

A lição que Dabang Delhi pode aprender com o PKL 11 é que não há nada de errado em ter substitutos, o que ficou evidente nas semifinais. Mas Delhi está no caminho certo, eles só precisam fazer algumas adições inteligentes na próxima temporada.

Visão dos fãs

Depois de uma temporada tão consistente, uma série de invencibilidade e terminando em segundo lugar, os torcedores ficariam desapontados com a forma como o Dabang Delhi saiu do PKL 11. Mas seu desempenho na liga continua sendo um raio de esperança para os torcedores de que o time possa dar um passo em frente. . mais na próxima temporada.

