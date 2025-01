A disputa do Loveim com Rashford continua, Cavan Sullivan Chats “Onide” e USMNT Check-in

Christian Polanco e Alexis Guerreros reagem aos últimos compromissos de Ruben Amorim sobre a situação de Marcus Rashford, incluindo os comentários de Amorim de que ele iniciaria o treinador do Manchester United goleiro antes de Rashford naquele momento. Os meninos também conversam no controverso cartão vermelho de milhares de Lewis-Skelly e a parte VAR pode ter desempenhado nele.

Christian e Alexis conversam com a sensação de adolescentes da Philadelphia Union, Cavan Sullivan, e sua experiência nas novas documentos do MLS da Apple TV, “Onide”. Eles também discutem seu tempo até agora no MLS e o que é estar no centro das atenções a uma idade tão precoce.

Com apenas 500 dias para a Copa do Mundo, Christian e Alexis estão registrados no USMNT. Eles argumentam quem eles acham que deve ganhar 2025 jogadores de futebol americano, bem como o que a equipe nacional ainda precisa se concentrar em entrar no futuro.

Marcus Rashford continua

(17:15) – Manchester City def. Chelsea 3-1

(24:40) – Miles Lewis -skelly recebe um cartão vermelho controverso

(32:55) – Tottenham perde o quarto jogo consecutivo de PL

(39:15) – Cavan Sullivan se junta ao show

(49:05) – Verificação de temperatura USMNT

(58:35) – As maiores necessidades para USMNT antes da Copa de Ouro

