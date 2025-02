A Divisão de Brass Steelers na decisão de Mariscal de Campo de assinar Justin Fields ou Russell Wilson novamente, por relatório

O presidente do Steelers, Art Rooney II, está registrado que diz que isso Sua preferência Seria que Pittsburgh assine Russell Wilson ou Justin Fields novamente. Nesse ponto, os Steelers não decidiram qual marechal de campo trazer de volta para a temporada de 2025.

Atualmente é uma decisão dividida internamente, De acordo com Pittsburgh Post-Gazette. Segundo relatos, Rooney prefere Wilson, enquanto o técnico Mike Tomlin Eu preferiria ir com campos.

Embora o Steelers agora possa ser dividido, provavelmente haverá uma frente unida no fim de semana, já que o Brass da equipe atualmente se reúne para avaliar o que aconteceu em 2024 para começar a construir a equipe no próximo ano. Isso inclui discussões sobre quais agentes livres assinarem novamente e que receberão luz verde para testar o mercado aberto. Obviamente, isso inclui conversas significativas em relação à posição de marechal de campo e o que deve acontecer no futuro.

Em teoria, o Steelers poderia assinar os campos e Wilson, mas Rooney descartou esse cenário quando ele disse recentemente que ambos os jogadores são considerados manchetes e que não gostariam de reviver a situação do ano passado. Então os Steelers precisarão escolher um.

Você pode apresentar um caso para ambos os marechal de campo. Wilson venceu seis de suas sete primeiras vagas na última temporada, incluindo uma apresentação aérea de 414 jardas na vitória da 13ª semana de Pittsburgh sobre o Bengals. Ele ainda joga uma bola de “lua” e suas forças intangíveis sentidas durante sua temporada em Pittsburgh.

Os aspectos negativos em relação a Wilson são sua idade (36), o fato de os Steelers perderem seus últimos cinco jogos com ele no centro e que havia uma clara ausência de lances intermediários. Segundo os relatos, Wilson também matou as cabeças com o coordenador ofensivo do Steelers, Arthur Smith, que certamente preferiria ter campos de retorno em Pittsburgh.

Fields tem muito menos experiência do que Wilson e ainda não reuniu uma temporada extremamente impressionante (embora ele tenha tido a segunda temporada mais prolífica para um marechal de campo em NFL História em 2022, sua segunda temporada com os Bears). No entanto, o FIELDS foi 4-2 como o marechal da manchete de Pittsburgh na última temporada, marcando 10 touchdowns no total e lançando apenas uma interceptação. Fields também é 10 anos mais jovem que Wilson.

Embora nenhum deles seja seguro, parece óbvio que os campos são a melhor opção e o marechal de campo que os Steelers precisam para priorizar NFL O período de manipulação da agência gratuita começa em 10 de março. Os campos tem algumas opções Se você optar por experimentar o mercado, então se os Steelers quiserem fortalecer suas chances de mantê -lo, eles terão que Envie uma oferta Isso é generoso o suficiente para forçá -lo a assinar com eles novamente, em vez de explorar a agência gratuita pela primeira vez.

Dada a idade de Wilson, como terminou na última temporada e o fato de ele provavelmente não querer de acordo com o seu contrato. No entanto, se Pittsburgh seguir esse caminho, isso não resolve sua situação de marechal de campo de longo prazo, que é outra razão pela qual os Steelers devem priorizar os campos firmes primeiro antes de circular de volta a Wilson.

Independentemente do que eles fazem, o fato de os Steelers continuarem se dividindo internamente em sua situação de marechal de campo não é uma coisa boa. É uma das razões pelas quais Pittsburgh tem e continua nessa posição desde que Ben Roethlisberger se aposentou após a temporada de 2021.

Segundo os relatos, os Steelers, rasgados, caso ou não de Roethlisberger para a temporada de 2021, não tivessem um plano de sucessão em seu lugar quando se aposentou. Eles também tiveram vários passos falsos quando era sua administração de Kenny Pickett, que mudou, apesar de vencer 12 de suas últimas 16 vagas em Pittsburgh em jogos que terminaram.

Se os últimos anos ensinaram algo de Pittsburgh, deve haver uma frente unida atrás de quem é o marechal do time, independentemente de qual jogador obtém o trabalho.