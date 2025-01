A dramática vitória dos chefes sobre Bills estabelece um recorde do campeonato da AFC para o público da televisão com esse grande número

Se você estava assistindo o jogo do Campeonato da AFC na CBS durante o fim de semana, pegue um Palmadita nas suas costas, porque você fazia parte da história da televisão.

O jogo entre o Kansas City Chiefs e Buffalo Bills teve uma audiência média de 57,4 milhões, de acordo com The Sports Business Journaltornando -o o jogo título mais assistido da AFC na história da NFL.

A dramática vitória dos Chiefs por 32 a 29 sobre os Bills quebrou um recorde de audiência que foi estabelecido no ano passado, quando 55,5 milhões de pessoas viram o Chiefs derrotar os Ravens. O jogo do ano passado quebrou um recorde que havia permanecido desde janeiro de 2011, quando uma média de 54.850 milhões sintonizou o Pittsburgh Steelers vencendo o New York Jets, 24-19.

O jogo entre os Chiefs e Bills também foi o segundo mais assistido na história da NFL Puck News), seguindo apenas o campeonato da NFC de 2009 entre os Vikings e os santos que Nova Orleans venceu em tempo extra, 31-28.

O confronto em Kansas City teve todas as características do sucesso da televisão:

Foi um confronto de alto perfil. O jogo teve duas estrelas do mar em Patrick Mahomes e Josh Allen.

O jogo teve duas estrelas do mar em Patrick Mahomes e Josh Allen. Estava perto do fim. O jogo estava próximo durante os quatro quartos, o que manteve os espectadores colados no assento. O Chiefs liderou apenas por três pontos, com 3:33 para jogar quando os Bills obtiveram a bola com a oportunidade de vencer, mas o potencial impulso vencedor do jogo de Buffalo ficou aquém quando Dalton Kincaid deixou uma sala de Josh Allen.

Havia estrelas fora do campo. Taylor Swift ainda não perdeu um jogo de playoff e mais uma vez ele estava lá no domingo para apoiar Travis Kelce.

Os números para o campeonato da NFC não eram tão altos. De acordo com para o SBJOs 55-23 Eagles vencem sobre os comandantes desenhados 44.2. Milhões, e embora esse seja um número impressionante, ainda é o número mais baixo para um jogo do título da NFC desde 2019.

Os chefes se tornaram um grande sorteio com Patrick Mahomes e você só precisa olhar para os números do público para testes. Não apenas o jogo título mais assistido da AFC da história, mas O Super Bowl mais assistido na história da televisão chegou no ano passado Na CBS, quando os Chiefs venceram os 49ers, 25-22, em tempo extra (essa também foi a transmissão mais vista em uma única rede na história da televisão com 123,4 milhões de espectadores).

Com os Chiefs buscando fazer história na NFL este ano se tornando o primeiro time a ganhar três Super Bowls seguidos, existe a possibilidade de que eles possam desenhar um grande número no grande jogo mais uma vez. Os chefes e águias começarão em 9 de fevereiro, Nova Orleans no Lix do Super Bowl.