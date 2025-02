Will Young e Tom Latham ingressaram no clube exclusivo da Nova Zelândia com bolhas com mestres defensores, o Paquistão, na abertura da quarta -feira do torneio Trophy em Karachi. Young e Latham transformaram o início de um festival em um cinto seco cheio de muitas rachaduras. Ambos os jogadores atingiram os personagens de três dígitos quando a Nova Zelândia passou por 300. Foi também o quinto caso em que dois jogadores venceram séculos em uma rodada de troféus. O primeiro caso ocorreu quando Sourav Ganguly e Virender Sehwag fizeram isso pela Índia contra a Inglaterra em 2002.

Após seus séculos, Young e Latham se tornaram o quarto e o quinto jogador a tonificar uma tonelada para a Nova Zelândia nos campeões de troféus.

O ex -astro do Blackcaps, Nathan Ashtle, foi o primeiro jogador que enfiou o centenário no troféu de mestrado na Nova Zelândia. Graças à sua exibição, o Asthle atingiu o Invincible 145 contra os EUA em 2004.

Chris Cairns se tornou o segundo jogador de Kiwi a conseguir um feito. No final de Nairobi, de 2000, ele disparou 102 contra a Índia. O grande contemporâneo Kane Williamson, na Nova Zelândia, foi o terceiro que entrou no clube com seus 100 contra a Austrália em Edgbaston em 2017.

O tempo de Young no vinco terminou com um resultado de 107 (113). Por outro lado, Latham permaneceu invencível em 118 de 104 entregas, entrelaçado com dez quatro e três altos seis.

Quando a Nova Zelândia diminuiu para 73/3 após o lançamento de Daryl Mitchell, Latham e Young garantiu que ele passaria pelo interruptor do meio.

A dupla levantou o estande de 118 velocidades do quarto portão para colocar as fundações para fogos de artifício nos últimos 10 jogos das primeiras rodadas. No 38º lugar, Young tentou puxar a bola, mas ela a distorceu por Faheem Ashraf em uma praça profunda.

Então Latham se juntou às mãos com Glenn Phillips para se libertar nos anfitriões com seus ardentes, consistindo em pular. Com sua parceria enérgica de 125 velocidades, a Nova Zelândia terminou sua vez com uma soma desanimadora de 320/5.

