É improvável que o Pacer Mohammed Siraj participe do Campeonato do Troféu a partir de 19 de fevereiro, porque os seletores ignoraram a equipe da Índia de 15 pessoas. Siraj, que agora será visto em ação durante a próxima temporada dos índios da Premier League (IPL), atacou recentemente a neta do lendário cantor Asha Bhosle Zanai. No filme viral, ambos cantaram vários poemas da música “Kehndi Hai” do novo álbum de música Zanai. Em um post comum, Siraj e Zanai escreveram no Instagram: “Para a pessoa que é a razão pela qual muitos de nós seguirão nossos sonhos. Você é simplesmente o melhor da história! “





Na véspera do início dos mestres dos troféus, Siraj foi à cidade santa de Meca para fazer Umrah. A peregrinação de Siraja está chegando dias antes do início do mês sagrado Ramazan. Siraj compartilhou uma foto de uma viagem a Meca.





Interessante também reagiu a um post com três emoji de coração.

Dizem que infectados e Siraj estão em um relacionamento. No entanto, antes que os rumores pudessem se tornar um problema, Zanai limpou o ar em seu vínculo com Siraj, chamando -o de “Pyaare Bhai (meu querido irmão)”. Zanai levou sua história no Instagram para compartilhar seu post, meiionando Siraj. Pacer mencionou novamente, chamando -a de “Behna”.

Enquanto isso, Siraj também não foi escolhido para a série em andamento da Índia White Ball contra a Inglaterra. É apenas parte do substituto não diferente do troféu dos campeões.

O ex -Pacer India, Irfan Pathan, expressou preocupações com a falta de apoio na equipe associada aos troféus dos campeões, sugerindo que Siraj pode ser levado em consideração, levando em consideração a eficiência incerta do Jasprit Bumrah.

Em particular, Bumrah, que atualmente está se recuperando após uma lesão, está sujeito à disponibilidade do evento ICC.

“Você precisa de um estímulo sobressalente. Siraj pode ser uma boa opção. Em Dubai, jogar quatro spinners não é lucrativo. Quando Bumrah e Shami retornarem de lesões, não será fácil para eles “, disse um evento promocional citado pela PTI.

“Pacer, como Siraj, preencheria essa lacuna. Para dizer, esperamos que as opções dos seletores alcançam bem e devamos apoiá -las “, acrescentou.

Equipe indiana para o Troféu dos Campeões da ICC, 2025: Rohit Sharma (Captain), Shubman Gill (Wiccene), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (WK), Rishabh Pant (WK), Hardik Pandya, Axar Patel, Axar Patel, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav Yadav, Harashait Ferida, Mohd. Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jadiej, Varun Chakaravarthy.

Substitui sem viagem: Yashasvi Jaiswal, Mohammed Siraj e Shivam Dube. Três jogadores viajarão para Dubai, se necessário.

(Com entradas PTI)