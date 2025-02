A EFL Cup oferece o lado prateado do Tottenham Hotspur durante a temporada difícil enquanto esperava Liverpool e Anfield

De muitas maneiras, seria fácil descartar o Tottenham Hotspur. Entre sua crise de lesão aparentemente interminável e uma impressionante capacidade de reduzir os pontos das posições vencedoras, seu 14º lugar parou na Premier League significa que eles incorporam mais o desamparado do que geralmente o faria contra o Liverpool na quinta -feira. No entanto, eles estão na posição improvável de aproveitar a segunda etapa das semifinais da Copa da EFL (você pode ver a ação ao vivo Paramount+) – Apenas 90 minutos da sua primeira final da Copa em quatro anos.

Em meio ao caos de sua temporada, o Spurs deu ao Liverpool apenas sua segunda derrota da temporada há um mês com uma vitória por 1 x 0 na primeira mão, dando a eles a vantagem surpresa em Anfield. A margem de um objetivo não é uma rede de segurança, embora um lugar apenas nas semifinais apresente a oportunidade de o Tottenham encontrar o lado positivo em sua temporada monótona. Por mais pobre que a posição da liga seja, os Spurs fizeram isso extremamente bem em suas competições de bebida, eles não estão apenas a uma distância movente da final da Copa da EFL, mas terminaram em quarto lugar na fase da Liga da Liga da UEFA e excedem A próxima rodada da FA Cup.

A temporada difícil do Tottenham os transformou surpreendentemente em uma equipe que pode e deve priorizar as competições da Copa, uma decisão que não apenas tornaria os resultados decepcionantes desta temporada parecer uma idéia do último momento. Se os Spurs priorizarem o talheres e realmente cruzarem a linha de chegada, a seca do troféu que seguiu esse time como uma sombra poderia finalmente terminar, o que faz do jogo de quinta -feira um jogo quase quebrado para sua temporada.

Como olhar e provavelmente

Data: Quinta -feira, 6 de fevereiro | Tempo: 15h

Quinta -feira, 6 de fevereiro | 15h Localização: Anfield – Liverpool, Inglaterra

Anfield – Liverpool, Inglaterra Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Liverpool -425; Desenhe +600; Tottenham Hotspur +900

Um troféu pode tornar o Spurs a temporada um sucesso?

A Copa da EFL não é exatamente o troféu de maior prestígio que o Tottenham pode vencer nesta temporada, que é a Liga Europa, que pode ser a competição de clubes secundários na Europa, mas ainda é um torneio difícil por si só. Para uma equipe como o Spurs, cuja seca do troféu está bem documentada, qualquer troféu significa algo e isso significaria particularmente, não apenas porque terminaria a espera de 17 anos por um título.

O Tottenham está perfeitamente estável nesta época da temporada, preso na parte banal da classificação, onde a qualificação para a competição européia provavelmente está fora de discussão e a descida é improvável. A maneira perfeita de animar uma temporada decepcionante é ganhar um troféu, especialmente um que reservaria o campeão um lugar na rodada dos playoffs da Liga da Conferência da UEFA.

Também poderia fornecer uma nova confiança ao grupo, pois a final de 16 de março vem com dois meses de jogo que ainda estão no calendário. Levantar a Copa da EFL provavelmente proporcionaria um impulso moral muito apreciado, que só pode ajudar a Premier League do Spurs a ficar tanto, mas pode ser útil se eles fizerem corridas profundas na Liga Europa e na FA Cup. De fato, ganhar a Copa da EFL pode ser um ensaio de roupas para coisas maiores, e isso é especialmente verdadeiro, já que seus jogadores feridos começam a retornar à forma física.

Para o gerente Ange Postecoglou especificamente, uma viagem ao Estádio de Wembley no próximo mês e uma medalha vencedora vem com um benefício adicional: ele estaria certo sobre sua declaração em setembro de que “ele sempre ganha as coisas em seu segundo ano”.

Os desafios do Tottenham contra o Liverpool

As vantagens de uma viagem a Wembley são óbvias para o Tottenham, mas tudo vem com o aviso óbvio: eles ainda têm mais 90 minutos à frente deles contra uma equipe dura do Liverpool em casa, e uma vantagem de um gol não deixa o erro. Pode -se sugerir, pela enésima vez nesta temporada, o PostEcoglou adota uma abordagem pragmática com um lugar em uma final da xícara na linha, mas isso força a questão: o que é exatamente uma abordagem pragmática nessas circunstâncias?

A resiliência defensiva não é uma má idéia, mas a ênfase excessiva no fundo pode não dar frutos a longo prazo. A forma de Mohamed Salah significa apenas que os vermelhos são difíceis de apostar toda semana e são fiéis a Tottenham nesta temporada, mais uma vez eles não ficarão sem alguns jogadores importantes em segundo plano. A primeira opção, o Cristian Romero Center, ainda está amamentando uma lesão nos tendões e após o pós -capoto, optou por não arriscar o parceiro de Romero, Micky Van de Ven, ao retornar de seu próprio problema dos isquiotibiais. Enquanto isso, Radu Dragusin quebrou seu ACL na semana passada, então o Tottenham provavelmente dará a nova contratação a Kevin Danso sua estréia e o combinará com o veterano Ben Davies.

De fato, um equilíbrio que garante que o ataque do Spurs possa criar possibilidades pode ser a melhor maneira de seguir e, na verdade, se adaptar ao PostteCoglou. Na verdade, é uma estratégia que o gerente usou com sucesso várias vezes nesta temporada, apesar das acusações de que é taticamente inflexível. O roteamento do Manchester City pelo Tottenham em novembro também é um exemplo perfeito. Eles deram posse à cidade e tiraram apenas nove tiros, mas colocaram sete no objetivo e geraram 2,51 objetivos esperados, encontrando uma maneira de misturar oportunidades de metas, mesmo sem priorizar abertamente seu ataque. Essa é essencialmente a lição da vitória do Newcastle United por 4 a 0 sobre o Arsenal na outra semifinal da Copa da EFL: os Uracas podem ter conquistado uma vitória por 2 a 0 na primeira mão no jogo de quarta-feira, mas eles decidiram que não descansam em Seus louros e conseguiram marcar mais dois gols em um dos melhores crimes da Europa.

Os Spurs podem ou não ser favorecidos para ir ao topo na quinta -feira, mas no meio de uma temporada de imperfeições, eles estão surpreendentemente bem posicionados para obter uma conquista importante. A tarefa para o PostEcoglou e a empresa, então, não é desperdiçá -la e adicionar uma nova camada de cultura a uma estação desagradável.