A Eli Manning è stato chiesto se avrebbe scambiato un Super Bowl -ring per un MVP

Eli Manning, l’ex star -quarterback per i New York Giants, è ora un candidato da presentare alla Pro Football Hall of Fame, e ha dato origine a un dibattito polarizzante, per quanto merita un tale onore.

La piuma più grande nel suo berretto per quanto riguarda la sua candidatura sono i due campionati del Super Bowl che ha vinto nel 2007 e nel 2011, ma aveva un modesto quattro nichetti per il Pro Bowl nelle sue 16 stagioni della NFL e non ha mai vinto un MVP -Price della lega.

In “UP & ADAMS” Kay Adams Manning ha chiesto se avrebbe scambiato uno dei suoi anelli del Super Bowl in un premio Liga MVP e ha suggerito che non lo avrebbe fatto.

“L’obiettivo finale … essere un buon giocatore di squadra e fare la tua parte e fare ciò che è meglio per la squadra uscire e cercare di vincere un campionato”, ha detto.

Volevo @Limanning Scambia una delle sue Super Bowls con un MVP della lega ??? “L’obiettivo finale … essere un grande giocatore di squadra e fare la tua parte e fare ciò che è meglio per la squadra uscire e cercare di vincere un campionato.”@hykayadams @Giants pic.twitter.com/svbbrjituo – Up & Adams (@upandadamshow) 31 gennaio 2025

Alla fine della giornata, quando si decide o si discute di dove un grande giocatore si colloca tra gli altri, i campionati tendono ad aiutare la propria discussione più degli onori individuali.

Questo è un motivo importante per cui Tom Brady è considerato dalla maggior parte come il più grande quarterback e giocando nella storia della NFL mentre ha vinto sette trofei di Vince Lombardi, tre in più di Joe Montana e quattro in più di Patrick Mahomes di Kansas City Chiefs.

Manning, ovviamente, ha sconfitto i New England Patriots di Brady in entrambe le sue vittorie del Super Bowl, ma la sua mancanza di onori individuali rende difficile per alcuni entrare per essere introdotto a Canton, nell’Ohio.

Non ha mai guidato la NFL in una categoria statistica più ampia e ha persino guidato tutti nelle catture nelle stagioni 2007, 2010 e 2013.

