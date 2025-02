A equipe All-Star Chennai e All-Star Team Delhi coroaram o ACG Masters Jr. NBA 3v3 Liga Nacional

ACG Jr. NBA, o Torneio Nacional 3V3 para os melhores jogadores sub-14 da Índia e o maior programa de basquete escolar do país, abordou o final da equipe All-Star Delhi, que combina o título de meninos e toda a equipe de todas as equipes Chennai está crescendo vitorioso na categoria de meninas. Nas finais dos meninos, a equipe All-Star Delhi derrotou Maharan Pratap Inter College, Gorakhpur, Uttar Pradesh, 21 a 10, enquanto na divisão de meninas, a equipe de Chennai All-Star triunfou contra a Escola Pública de Délhi, Rajnandangaon, Chhattisgarh, de 14 a 12 vinhos.

O “ACG da equipe mais aprimorado” foi concedido à Escola de Meninas Sardar Dastur Nosherwan, Pune, Maharashtra (meninas Sub-14) e Nehru World School, Delhi (meninos sub-14) em reconhecimento ao seu crescimento e desenvolvimento exclusivo durante todo o torneio. Por suas excelentes performances de T. Sumith Devi, o All-Star Team Chennai (meninas Sub-14) e Tarun Yadav, All-Star Team Delhi (meninos Sub-14) foram homenageados com o prêmio “Skechers MVP”.

Rumia Konwar, da Delhi Public School, Rajnandangaon, Chhattisgarh, apareceu como um excelente artista na categoria Sub-14 Girls, liderando como o melhor atirador com 74 pontos e registrando o maior número de 3 pontos (11). Na categoria de meninos sub-14, Kashyap, da Maharan Pratap School, Gorakhpur, Uttar Pradesh, apresentou suas habilidades no campo do tiroteio eleitoral com 14 três pontos, enquanto Tarnu Yadav da equipe All-Star Delhi garantiu o título do melhor atirador com 61 pontos.

Finals ACG de cinco dias Jr. A NBA 3V3 National League, que ocorreu em 6 a 10 de fevereiro de 2025, na Indira Gandhi Arena, Nova Délhi, continha uma emocionante oferta de jogadores. Além disso, o evento sediou a clínica do juiz da ACG Jr. A NBA liderou por um ex -juiz da liga da NBA G Greg Dandridge, oferecendo às autoridades uma oportunidade única de melhorar suas habilidades. A clínica de jovens e treinadores liderada por Scott Flemming, o principal treinador do time de basquete masculino nacional, enriqueceu o programa.

Edição do programa ACG Jr. A NBA nos anos 2024-25 ocorreu em cooperação com a Federação de Basquete da Índia (BFI), com Skechers, calçados e vestuário de desempenho global e estilo de vida, atuando como um parceiro oficial do conjunto, garantindo um equipamento de parceiro de alta qualidade para os participantes .