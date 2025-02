A equipe All-Star Chennai e Delhi coroaram os campeões das finais da Liga Nacional 3V3

A edição de 2024-25 do programa da ACG Junior NBA foi organizada em colaboração com a Federação Indiana de Basquete.

O Programa da NBA do ACG Jr., um torneio nacional de 3V3 para os melhores jogadores sub-14 em toda a Índia e o maior programa de basquete escolar do país, chegou a um fechamento bem-sucedido com a equipe All-Star Delhi, que ele coloca o título do título do Meninos e todos -essa equipe de Chennai emergente vitorioso na categoria de meninas.

Na final dos meninos, a equipe All-Star Delhi derrotou Maharana Pratap Inter College, Gorakhpur, Uttar Pradesh, 21-10, enquanto na divisão feminina, a equipe All-Star Chennai triunfou contra a escola pública de Delhi, Rajnandangon, Chhattisgarh, com 14 -12 Victoria.

O ‘ACG Award’ mais aprimorado foi concedido à Escola de Meninas Sardar Dastur Nosherwan, Pune, Maharashtra (meninas sub-14) e Nehru World School, Delhi (crianças Sub-14) em reconhecimento ao seu excepcional crescimento e desenvolvimento durante todo o torneio. Por suas performances excelentes, T. Sumithra Devi, a equipe All-Star Chennai (meninas Sub-14) e Tarun Yadav, a equipe All-Star Delhi (meninos Sub-14) foram homenageados com o prêmio ‘Skechers MVP’.

Rumi Konwar, da Escola Pública de Delhi, Rajnandangon, Chhattisgarh, emergiu como o artista destacou na categoria Girls Sub-14, liderando como o maior artilheiro com 74 pontos e registrando a maioria dos triplos (11). Na categoria de meninos sub-14, Kashyap Tiles, da Mahana Pratap School, Gorakhpur, Uttar Pradesh, mostrou suas habilidades respiratórias com 14 triplos, enquanto Tarun Yadav da equipe All-Star Delhi garantiu o título de marcador com 61 pontos.

As finais da Liga Nacional Jr. NBA 3V3 de cinco dias, realizadas de 6 a 10 de fevereiro de 2025, na Arena Indira Gandhi, Nueva Delhi, apresentaram uma emocionante linha de atividades, que incluem revelação de troféus, lances livres e uma área de Compromisso com desafios interativos para todos os jogadores.

Além disso, o evento organizou uma clínica de árbitros da NBA da ACG Jr., dirigida pela ex -árbitro da NBA G League Greg Dandridge, oferecendo às autoridades uma oportunidade única de melhorar suas habilidades. Uma clínica e treinador de jovens feitos por Scott Flemming, treinador principal da equipe nacional de basquete masculino da Índia, enriqueceram ainda mais o programa.

Vencedores do torneio ACG Jr. NBA 3V3:

Categoria

Equipes vencedores (crianças abaixo de 14)

Vencedores

All-Star Team Delhi-

Primeiro segundo lugar

Mahana Pratap Inter College, Gorakhpur, Uttar Pradesh

Segundo lugar

Rishikul Sr. Sec

4º lugar

Corvuss American Academy, Mumbai, Maharashtra

Categoria

Equipes vencedoras (meninas sub -14)

Vencedores

All-Star Chennai-Team

Primeiro segundo lugar

Escola Pública de Delhi, Rajnandangon, Chhattisgarh

Segundo lugar

Escola Secundária do Sagrado Coração, Chandigarh, Punjab

4º lugar

Escola Secundária Secundária Indiana da Holy Cross Anglo, Chennai, Tamil Nadu

As finais da Liga Nacional ACG Jr. NBA 3V3 marcam o culminar dos torneios regionais que foram realizados em seis cidades da Índia: Mumbai, Chennai, Aizawl, Delhi, Bhubanesshwar e Ludhiana. Agora, em sua 11ª edição, o programa deste ano viu a participação de cerca de 4000 crianças em 500 escolas na Índia.

O programa Jr. NBA atingiu mais de 14 milhões de jovens e 15.000 instrutores de educação física em 35 cidades na Índia desde 2013. O programa ACG Jr. NBA faz parte das iniciativas mais amplas de desenvolvimento de basquete da NBA na Índia que envolvem colaborações com local Empresas e federações federais, incluindo a NBA Basketball School, uma rede de programas de desenvolvimento de basquete baseados no registro aberto a jogadores masculinos e femininos de 6 a 18 anos, e basquete sem fronteiras Ásia Ásia Ásia, NBA e Programa Mundial de Desenvolvimento de Basquete e O escopo da comunidade da FIBA ​​que foi realizado na Índia duas vezes.

