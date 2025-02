A equipe da Austrália chega ao Paquistão para o Troféu 2025 Masters

A equipe australiana de Krykieta veio ao Paquistão na segunda -feira para participar do próximo troféu da ICC Champions. O torneio começa com uma partida entre os anfitriões do Paquistão e da Nova Zelândia em Karachi na quarta -feira. O Paquistão também está defendendo mestres que venceram a última edição do torneio em 2017 na Grã -Bretanha, onde derrotaram a Índia no confronto do título. “A equipe australiana de Krykieta veio para Lahore no @ICC #Championstrophy 2025! Em 22 de fevereiro, eles jogarão sua primeira partida de torneio contra a Inglaterra no estádio Gaddafi ”, o Pakistan Cricket Board (PCB) publicou em X.

A equipe chegou em dois grupos separados. A primeira festa, que incluía o capitão Steve Smith, treinadores e funcionários auxiliares, veio de Colombo a Dubai.

O segundo grupo, cobrindo 15 jogadores e dois membros adicionais da equipe auxiliar, seguiu a mesma rota e depois chegou no mesmo dia.

Como a Índia, que jogará todas as suas partidas em Dubai, de acordo com o contrato de modelo híbrido, a equipe australiana também não incluirá em nenhuma partida de aquecimento, porque eles estavam recentemente envolvidos na série ODI com duas partidas contra o Sri Lanka, que eles perderam por 2-0.

Depois de abrir contra rivais tradicionais na Inglaterra, a Austrália jogará uma segunda partida com a República da África do Sul em 25 de fevereiro no Estádio Rawalpindi Cricket Stadium e depois o último grupo contra o Afeganistão em 28 de fevereiro, novamente no Estádio Gaddafi.

Esquadrão da Austrália: Steve Smith (captain), Sean Abbott, Alex Carey, Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Jake Fraser-McGurk, Aaron Hardie, Travis Head, Josh Inglis, Spencer Johnson, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Tanveer Sangha, Matthew Short, Adam Zampa.

