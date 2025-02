A equipe feminina da Alemanha chega a Bhubaneswar para o torneio de hóquei

Linnea Wiedemann e Sarah Strauss co-Chapitans compartilharam sua emoção antes das partidas da Liga Profissional da FIH na Índia.

A equipe de hóquei feminino alemã chegou ao Aeroporto Internacional Biju Patnaik, Bhubaneswar, Odisha, na segunda -feira antes de seu Projeto FIH feminino 2024-25 na Índia.

Dirigido pelos co-capitanos Linnea Wiedemann e Sarah Strauss, a Alemanha enfrentará a Espanha em 15 de fevereiro antes de enfrentar os anfitriões da Índia em 21 de fevereiro.

A Alemanha terminou o corredor -up na liga profissional na última temporada, atrás da Holanda, mas lutou por sua forma este ano. Com apenas dois empates de quatro jogos, eles atualmente se sentem em sétimo lugar na classificação com três pontos. Depois de conceder 13 gols, eles procurarão ajustar sua defesa antes dos próximos jogos cruciais.

Falando na chegada, Co-Capitán Wiedemann disse: “O estádio Kalinga sempre tem uma atmosfera incrível, e estamos ansiosos para brincar aqui. Sabemos que enfrentar a Índia na frente de sua multidão local será difícil, mas focaremos em nosso desempenho e daremos o nosso melhor.

Ecoando os pensamentos de seu companheiro de equipe, Co-Capitán Strauss acrescentou: “Sinto-me ótimo ao voltar a Bhubaneswar. Tocamos aqui há três anos, e foi uma experiência maravilhosa. Alguns jogadores experientes retornaram do descanso após as Olimpíadas, dando -nos uma nova equipe. Estamos focando na coesão da equipe e buscando pontos valiosos.

Qual é o formato do torneio?

Nove equipes se reunirão no torneio de arredondamento que ocorrerá entre novembro e junho em sua terra natal, jogos ou neutros (formato agrupado de caravana). A equipe que termina no topo da tabela após a conclusão de todos os jogos receberá o troféu.

A equipe que termina na parte inferior da bateria enfrentará a descida e será substituída pelo vencedor da FIH Nations Cup, que competirá na próxima edição.

O campeão também obterá uma qualificação direta para a Copa do Mundo de Hóquei do FIH 2026. A Alemanha garantiu um lugar para eles no final em segundo lugar na edição anterior da Liga Pro (eles receberam a cota desde que os holandeses terminaram no topo).

