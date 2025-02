A equipe masculina da Inglaterra pousa em Bhubaneswar para o torneio de hóquei

A Inglaterra enfrentará a Espanha em seu primeiro jogo na FIH Pro League 2024-25.

A equipe de hóquei masculino da Inglaterra chegou a Bhubaneswar, Odisha, na quarta -feira, antes de participar da seção da Índia da Índia FIH da FIH da Liga 2024-25 masculina. As próximas partidas, que acontecerão no icônico Kalinga Hockey Stadium, prometem mostrar hóquei internacional de primeiro nível, com a Inglaterra ansiosa para manter sua forte carreira no torneio.

A Inglaterra, atualmente ocupada pelo número 2 do mundo, enfrentará a Espanha em seu partido inaugural em Bhubaneswar. Em particular, a Inglaterra tem sido impressionante na FIH Hockey Pro League 2024-25, garantindo o segundo lugar na classificação geral. Eles acumularam 11 pontos de quatro jogos, registrando três vitórias e um empate e procuram tirar proveito desse impulso.

Um jogador importante para a Inglaterra durante todo o torneio foi o atacante Sam Ward, que se tornou o maior goleador com oito gols. Seu final forte e sua capacidade de encontrar a rede foram fundamentais no sucesso da Inglaterra e serão um jogador crucial, já que a equipe procura subir no topo da classificação nesta fase da competição.

A equipe da Inglaterra terá um forte desempenho em frente à entusiasmada multidão indiana no Kalinga Hockey Stadium, que se tornou um lugar de renome para o hóquei de classe mundial. O palco da FIH Hockey Pro League India promete confrontos emocionantes, e a Inglaterra ficará ansiosa para deixar sua marca enquanto continuarem sua busca pelo campeonato.

“Estou animado para jogar na Índia pela primeira vez”, disse o capitão da Inglaterra, enfermeira de Tim, quando chegou a Bhubaneswar. “Meus colegas de equipe compartilharam suas incríveis experiências na Copa do Mundo de 2023 aqui, e estou ansioso para experimentar essa atmosfera. Com sorte, jogaremos na frente de um estádio completo quando enfrentarmos a Índia.

Ele acrescentou: “Estamos aqui para vencer e pretender garantir vitórias nos quatro jogos desta fase. Em frente à Índia em casa, será um desafio difícil. Tivemos algumas batalhas intensas com elas nos últimos anos, e espero que os jogos mais jogados desta vez.

Além disso, o treinador interino da Inglaterra, Zak Jones, compartilhou seus pensamentos quando ele chegou a Bhubaneswar, dizendo: “Tive o privilégio de estar aqui para a liga Pro 2022 e a Copa do Mundo de 2023, e eu amo tocar aqui. A atmosfera é Incrível, a multidão é fantástica e aprecia a cultura única.

Ao enfrentar a Índia, Jones acrescentou: “Estamos empolgados com o desafio. Ambas as equipes tiveram ótimos jogos nos últimos 2-3 anos, com os mais memoráveis ​​nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde a Índia nos venceu. Temos imenso respeito no lado indiano, pois eles são altamente qualificados. Estamos ansiosos para enfrentá -los e esperamos executar nosso plano de jogo e entrar no topo.

