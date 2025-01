A era Arch Manning começa no Texas: detalhando a programação dos Longhorns para 2025 enquanto o mega-recruta assume a função de QB1

Arco Manning permanecer como zagueiro titular em tempo integral do Texas começa com força em 30 de agosto, quando os Longhorns viajam para o estado de Ohio para uma revanche do futebol universitário Semifinais dos playoffs. Não será seu primeiro início de carreira, mas será o primeiro como QB1 indiscutível do programa após a notícia de quarta-feira de que Quinn Ewers está testemunhando até 2025 Draft da NFL.

A partir daí, as coisas melhoram consideravelmente para o Texas, que deverá entrar na temporada de 2025. como um time dos cinco primeirosapesar das perdas de vários atacantes e um punhado de coletores de chaves. Apenas dois dos oito oponentes da SEC do Texas terminaram a temporada de 2024 com um recorde de vitórias contra competições da liga.

Entre enfrentar os Buckeyes na semana 1 e um confronto final na Geórgia na semana 12, os Longhorns não verão um único adversário que terminou a temporada de 2024 classificado entre os 25 melhores do CFP. No entanto, ainda haverá momentos de alta pressão para Manning. cujas únicas partidas até agora foram contra adversários derrotados Louisiana-Monroe e Mississippi State, enquanto Ewers sofreu uma lesão oblíqua.

Entre as principais competições estará um confronto com o quarterback DJ Lagway, estrela em ascensão, na Flórida, em 4 de outubro, seguido pelo importante concurso Red River Rivalry com Oklahoma na semana seguinte. Espera-se que o Texas concorra ao título da SEC e retorne ao CFP quando Manning assumir após duas temporadas como reserva de Ewers.

Quão prático é isso? Aqui está um resumo de como seria a temporada de 2024 do Texas com Manning no comando

Calendário de futebol do Texas 2025

Data eles vão se opor Recorde 2024 30 de agosto no estado de Ohio 13-2 6 de setembro Estado de São José 7-5 13 de setembro UTEP 3-9 27 de setembro Status de Sam Houston 10-3 4 de outubro na Flórida 8-5 11 de outubro Oklahoma (Dallas) 6-7 18 de outubro em Kentucky 4-8 25 de outubro no estado do Mississipi 2-10 1º de novembro Vanderbilt 7-6 15 de novembro na Geórgia 11-3 22 de novembro Arcansas 7-6 29 de novembro Texas A&M 8-5

começo de muito sucesso

Jogos (1): no estado de Ohio (30 de agosto)

Espera-se que o estado de Ohio perca uma produção considerável de sua defesa, já que os Buckeyes têm atualmente seis defensores classificados entre os 100 primeiros no ranking de prospectos do Draft da NFL de 2025 da CBS Sports. Mas os Longhorns também adicionarão vários jogadores ofensivos novos em posições-chave à medida que avançam. à Ferradura para abrir a temporada de 2025 para um confronto de grande sucesso. Portanto, será um teste decisivo para duas unidades com novo visual depois que a defesa dos Buckeyes derrotou os Longhorns liderados por Ewers em momentos importantes durante o Cotton Bowl.

Manning completou 63 dos 95 passes em sua carreira, com nove touchdowns e duas interceptações. Mas nenhuma dessas tentativas de ultrapassagem ocorreu num ambiente rodoviário real. Embora tenha marcado três corridas no Texas A&M em novembro, ele não tentou passar no Kyle Field. Pedir a qualquer quarterback, mesmo um tão talentoso como Manning, para vencer no estado de Ohio em seu primeiro início de carreira é uma tarefa difícil.

Registro projetado: 0-1

Desaceleração de setembro

Jogos (3): vs. San Jose State (6 de setembro), vs. UTEP (13 de setembro), vs. Sam Houston (27 de setembro)

Setembro é uma chance para o Texas respirar fundo, construir um pouco de química e se preparar para o fogo do jogo na SEC. Os Longhorns podem essencialmente tratar o mês como um Time da NFL Pode chegar mais perto da pré-temporada. Para ser justo, todos os três oponentes vêm de jogos no bowl. Mas nenhum dos três tem talento para competir com os Longhorns ao longo de um jogo de 60 minutos.

O Texas deve ser o favorito com três ou mais touchdowns em cada jogo, e Manning deve ser capaz de assumir o comando do ataque durante este período enquanto desenvolve conexões com seus recebedores. Embora Manning seja um running back competente, o técnico Steve Sarkisian faria bem em tentar mitigar o desgaste de seu quarterback estrela com um período de cinco semanas contra a competição da SEC se aproximando. O cenário ideal seria que o dia de Manning terminasse no início de cada um desses jogos, com os Longhorns contando com um running back talentoso depois de construir grandes vantagens iniciais.

Registro projetado: 3-0

Destaques de outubro

Jogos (2): na Flórida (4 de outubro), contra Oklahoma (11 de outubro)

Pegue sua pipoca, porque o confronto do quarterback entre Arch Manning e DJ Lagway na semana 6 será imperdível na televisão. O confronto é um NFL Um sonho dos olheiros, pois apresentará, sem dúvida, os dois zagueiros mais talentosos do esporte em uma partida de alto risco da SEC. A Flórida fechou a temporada de 2024 com uma seqüência de quatro vitórias consecutivas, que incluiu vitórias sobre LSU e Ole Miss, com Lagway como zagueiro. Pode ser tentador para alguns fãs do Texas considerar o jogo uma vitória, considerando o quão pouco competitivos os Gators foram durante a derrota por 49-17 no Texas em 2024. Mas esse jogo ocorreu antes de Lagway assumir o cargo inicial, e a disputa de 2025 será jogado em território hostil.

Depois vem o importante jogo do Oklahoma. Os Sooners estarão ansiosos para acabar com a miséria da derrota sem vida por 34-3 para o Texas em 2024, ao virar a página do Ano 3 sob o comando do técnico Brent Venables. OU está adicionando John Mateer, transferido do estado de Washington, como quarterback, o que tornará este outro confronto cativante de quarterbacks. Espere que Manning estabeleça sua candidatura ao Troféu Heisman durante este período.

Recorde projetado: 2-0

Mal-estar no meio da temporada

Jogos (3): em Kentucky (18 de outubro), no estado de Mississippi (25 de outubro), contra Vanderbilt (1 de novembro)

O Texas deve ser mais do que um favorito para touchdown em cada um desses jogos da conferência, mas eles não serão necessariamente fáceis. A reta final fica entre a rivalidade do Red River e um grande jogo na Geórgia, que pressionará Sarkisian e Manning para manter os Longhorns focados. O Texas venceu o Kentucky e o Mississippi State sem muitos problemas em 2024. Mas depois de ocupar o porão da liga, ambos não têm para onde ir a não ser subir em 2025.

Depois, há Vanderbilt. Com o zagueiro Diego Pavía processar com sucesso a NCAA para elegibilidade adicionalOs Commodores estão mais uma vez se preparando para ser uma saída difícil. Os Longhorns obtiveram uma vitória por 27-24 em Nashville em 2024 e devem esperar um desafio semelhante dos ‘Dores em 2025. Duas tentativas de passe levaram a duas interceptações caras de Ewers naquela competição. As inclinações de passe foram um problema durante toda a temporada para os Longhorns, e a mobilidade e a presença de Manning devem ajudar a resolver esse problema em 2025.

Registro projetado: 3-0

Final tenso

Jogos (3): na Geórgia (15 de novembro), vs. Arkansas (22 de novembro), vs. Texas A&M (29 de novembro)

A reta final começa com uma viagem brutal para enfrentar o que deveria ser um faminto time da Geórgia. Depois de temporadas consecutivas sem chegar às semifinais do CFP, os Bulldogs estarão ansiosos para reconquistar seu lugar no topo do futebol universitário. A Geórgia venceu o Texas fora de casa duas vezes em 2024, e o Sanford Stadium deve estar em rara forma quando os Longhorns visitarem Atenas, na Geórgia, pela primeira vez.

Os jogos Arkansas e Texas A&M serão competições desafiadoras de rivalidade. Os Aggies e o técnico defensivo Mike Elko estarão ansiosos para tentar sufocar a produção de Manning, especialmente se ele entrar na última semana da temporada regular na corrida do Troféu Heisman. Porém, os dois jogos serão disputados em casa e os Longhorns devem ser os favoritos em cada um deles.

Registro projetado: 2-1

resumindo

A largada bem-sucedida e a chegada alimentada pela rivalidade trarão desafios. Mas o Texas fica com seis dos sete últimos times da SEC na classificação da conferência de 2024 e perde adversários potencialmente espinhosos da liga, como Alabama, LSU, Tennessee e Ole Miss. É um elenco administrável o suficiente para esperar que Manning leve os Longhorns a um recorde de 10-2. . Isso seria suficiente para levar o Texas ao College Football Playoff (e potencialmente de volta ao SEC Championship Game). A mobilidade e liderança de Manning dão ao Texas uma oportunidade de ouro para construir sobre a base sólida construída por Ewers nas últimas duas temporadas.

Registro projetado: 10-2