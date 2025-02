A escolha de Prisco for Eagles-Chiefs no Super Bowl 2025: Patrick Mahomes, os campeões atualizados o fazem novamente

Nova Orleans – Como você escolhe Patrick Mahomes no maior jogo do ano?

Você não faz isso.

Essa é a maneira simples de fazer uma escolha para Super Bowl LIX. Quando os chefes de Kansas City e Philadelphia Eagles entram em campo no domingo no Caesars Superdome, o Eagles o fará com uma lista melhor, jogadores mais altos e um estilo físico que exala bola de bully.

Mas os Eagles não têm mahomes.

Ele é o Sr. Clutch, talvez o melhor para fazê -lo quando sua equipe está abaixada ou precisa fazer uma jogada. Os chefes têm 6-1 nesta temporada, quando param no último trimestre. Em nove jogos de playoff, onde os chefes estavam atrasados ​​no quarto trimestre, Mohamses venceu seis deles e perdeu outros dois em um tempo extra após o empate. Tem 3-0 em vitórias de chegada no Super Bowl.

Você está coletando contra isso?

Mohomes pode não ter apresentado números impressionantes nesta temporada, mas havia razões. A velocidade do receptor estava faltando durante grande parte do ano, mas agora é melhor com Hollywood Brown se unindo a Xavier digno. A linha ofensiva teve problemas, que aceleraram Mohamses. Isso o levou a ser muito pressionado. Com Joe Thuney se movendo da guarda esquerda para o tackle esquerdo no final da temporada, isso solidificou.

Ele enfrenta um difícil desafio contra a defesa dos Eagles treinou Vic Fangio. Depois de um começo lento, eles emergiram como a melhor defesa no NFL. É uma defesa que não bombardeia muito e toca muita área. Mohamses é melhor contra a defesa do homem, mas sua melhoria contra a área, o que foi um problema devido à falta de paciência no início de sua carreira, será importante nisso. Os chefes também precisam bloquear a grande frente dos Eagles, dirigida por Jalen Carter em tackle. Eu acho que Andy Reid e Mahomes planejam as coisas para conseguir a bola rapidamente e neutralizar a testa.

Os Eagles neutralizarão Mohamses com sua própria estrela no corredor Saquon Barkley. Ele foi incrível nesta temporada, o primeiro com a equipe, e continuou seu jogo especial nos playoffs. É uma grande ameaça de jogo toda vez que o futebol toque.

Barkley fica atrás da melhor linha ofensiva da liga. Eles são físicos e difíceis, o que desafiará uma defesa dos chefes que tem sido bastante boa contra a corrida. É aí que a magia do coordenador defensivo Steve Spagnuolo entrará em jogo. É um dos melhores mostrar uma variedade de looks diferentes para levar as áreas de um crime.

A remoção de Barkley é essencial para a defesa dos chefes. Procure algumas rugas interessantes de Spagnuolo para tentar fazê -lo.

Isso poderia colocar o jogo no braço direito e nas pernas dos Eagles, o marechal de campo Jalen Hurts. Ele não teve uma ótima temporada, mas tem sido sólido e não foi convidado a fazer muito com Barkley correndo solto. Os Eagles foram os últimos da liga em tentativas de passagem por um motivo. Eu poderia ter que fazer mais aqui.

Quando essas equipes se reuniram no Super Bowl há dois anos, Hurts era especial. Ele foi lançado para 304 e correu para 70 com três touchdowns. Ele foi o melhor jogador no campo naquele dia. Mas ele não jogou nesse nível nesta temporada. Isso não significa que eu não posso. Sua capacidade de obter futebol das leituras da área pode ser fundamental. Você também tem que acertar os grandes chutes para AJ Brown quando Brown tem oportunidades individuais no exterior.

Como sempre nesses grandes jogos, será reduzido a Mohamses. Este será um jogo apertado no último trimestre. Mahomes e a ofensiva do Chiefs precisarão de um touchdown para vencer.

Você vai escolher contra ele fazendo isso?

Eu não sou.

Mohomes liderará os chefes em um impulso histórico contra a defesa da área dos Eagles e a linha bloqueará a frente o suficiente para permitir que ele o faça. Ele chegará à pontuação do jogo nos últimos minutos para alcançar a multidão de três, tornando -se o primeiro time na era do Super Bowl a vencer três Super Bowls consecutivos.

Aos 29 anos, Mahomes se carimbará como a cabra dos zagueiros, sim, à frente de Tom Brady

Ele é Michael Jordan, da NFL. Isto é, algo. Três Mobs eram uma coisa da Jordânia. Para domingo à noite, também será uma coisa de Mahomes.

Escolher: Chefes 30, Eagles 27

