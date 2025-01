A esposa de Vinod Kambli o ajuda a sair para as comemorações no Estádio Wankhede – Assistir

O ex-batedor do time indiano de críquete, Vinod Kambli, esteve presente no Estádio Wankhede durante as comemorações do 50º aniversário do estádio. Kambli sofria de várias doenças recentemente e teve que ser internado no hospital, onde foi diagnosticado com coágulos cerebrais. No entanto, ele recebeu alta do hospital depois de alguns dias e, no domingo, sua esposa Andrea Hewitt foi vista ajudando-o a entrar no estádio para a cerimônia. Há poucos dias, Kambli também participou de um evento de felicitações no estádio onde muitos ex-jogadores de críquete foram felicitados pela Associação de Críquete de Mumbai (MCA).

Depois de trazer dois troféus da ICC – a Copa do Mundo T20 de 2007 como membro da equipe e a Copa do Mundo T20 de 2024 como capitão – para o Estádio Wankhede, o capitão indiano Rohit Sharma prometeu no domingo que sua equipe fará o possível para trazer o próximo Troféu dos Campeões de 2025 ao local icônico para mais uma rodada de celebração.





Quando o troféu dos Campeões de 2025 foi levado ao palco e apresentado à multidão, Rohit disse que um dos momentos mais queridos de sua vida foi trazer a Copa do Mundo T20 de 2024 para Wankhede depois de viajar em um ônibus aberto na Marine Drive.

“Tenho certeza de que quando chegarmos a Dubai, os desejos de 140 milhões de pessoas estarão conosco. Tentaremos vencer e trazer (o Troféu dos Campeões da ICC) de volta aqui em Wankhede”, disse Rohit.

O jogador de 37 anos fez essa promessa durante um evento organizado pela Mumbai Cricket Association (MCA) no domingo para marcar a conclusão dos 50 anos do Estádio Wankhede.

Nesta ocasião, o Troféu dos Campeões, que faz parte do Trophy Tour a todos os países participantes, foi levado a Wankhede. Rohit esteve presente no palco no meio do Estádio Wankhede junto com Sunil Gavaskar, Dilip Vengsarkar, Ravi Shastri, Sachin Tendulkar, Diana Edulji e Ajinkya Rahane como jogadores de Mumbai que mais tarde capitanearam a Índia em várias modalidades de críquete.

Rohit disse que deseja que a seleção indiana comemore o triunfo da Copa do Mundo T20 de 2024 no Estádio Wankhede, já que o local nunca o decepcionou.

(Com entradas IANS)