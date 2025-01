A esposa de Vinoda Kambly, Andrea Hewitt, faz uma grande revelação: ela pediu o divórcio e a retirou porque …

A esposa do ex -tronco indiano Vinoda Kambly, Andrea Hewitt, revelou que em 2023 ela entrou com uma ação de divórcio, mas decidiu desfazer quando viu o “desamparo” do marido. Em uma entrevista recente, Andrea contou sobre as lutas de cambalhas com dependência de álcool e como isso afetou seu relacionamento. Andrea foi a segunda esposa de Kambly, e o casal se casou em 2006 durante uma cerimônia privada perante um tribunal civil. Recentemente, a saúde de Kambly preocupou muitos fãs e, em 21 de dezembro, ele teve que ser admitido no Hospital Akruti devido a infecções e cólicas do trato urinário.

Durante um podcast dirigido por Jornalista independente Suryanshi PandeyAndrea revelou que já havia pensado em sair de Kambly, mas ainda estava preocupada com a saúde dele.

“Ele ficará impotente se eu o deixar. É como uma criança e isso me machuca. Estou preocupado. Eu nem deixaria um amigo, mas ele é mais. Lembro que houve momentos em que apenas vá embora. Mas então eu começaria a me preocupar: ele comeu ou não? Está tudo bem com ele? Então eu tive que verificá -lo e entender que ele precisava de mim “, disse ela.

Recentemente, Vinod Kambly esteve presente no Estádio Wankhede durante a celebração do 50º aniversário do estádio. Kamblach sofreu recentemente várias doenças e teve que ser admitido no hospital, onde foi diagnosticado com coágulos sanguíneos cerebrais.

No entanto, depois de alguns dias, ele foi libertado e, no domingo, ele foi visto como sua esposa Andrea Hewitt o ajudou a entrar no estádio na cerimônia.

Alguns dias atrás, Kambly também participou de uma cerimônia de felicitações no estádio, durante a qual muitos ex -grilos foram concedidos pela Mumbai Cricket Association (MCA).