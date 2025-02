A “estratégia” de Gautama Gambhira antes do 2º ODI, que pode tornar Shreyas Iyer dedicado a: Relatório

Após um meio influente século no primeiro ODI contra a Inglaterra, Shreyas Iyer viu como ele estava no segundo ODI no domingo. O próprio Iyer revelou que seu lugar no jogo XI foi confirmado apenas depois que Virat Kohli perdeu o abridor da série devido a uma lesão no joelho. Como Kohli agora se encaixa na segunda partida, parece que Iyer seria um homem que seria dedicado pelo treinador Gautam Gambhir. O técnico indiano de Wining Sitanshu Kotak também foi questionado sobre o problema de escolher Iyer em uma conferência de imprensa antes da partida, mas decidiu observar a pergunta, pedindo o fardo do treinador Gautam Gambhir e Szypera Rohit Sharma.

Apesar de seu Blitzkrieg em Nagpur, Iyer pode ter sido convidado a aquecer o banco em Cuttack, e Gambhir e Rohit supostamente estão procurando a explosão de Yashasvi Jaiswal como uma abertura. De acordo com o relatório da PTI, todos os sinais apontaram para Shreyas Iyer potencialmente desapareceram, apesar de sua partida vencedora de 36 bolas 59 na quatro vezes a vitória da Índia na partida anterior.

Iyer estava particularmente ausente na sessão de treinamento opcional, juntamente com vários jogadores -chave da primeira escolha, incluindo Shubman Gill, Mohammed Shami, Hardik Pandya e Harshit Wound.

Quando o think tank liderado por Gautam Gambhir favorece uma combinação de abertura com a esquerda, o estreante Yashasvi Jaiswal provavelmente manterá seu lugar no topo ao lado do capitão Rohit Sharma, empurrando Kohli no número 4.

Pensando em sua chamada inesperada no primeiro ODI, Iyer disse anteriormente: “Eu assisti ao filme ontem à noite, pensando que poderia dormir tarde, mas então recebi um telefonema do capitão, dizendo que eu poderia jogar porque Virat eu tinha um joelho inchado. Enquanto Kohli olhou em um toque sofisticado, Rohit Sharma fez uma viagem difícil na web, limpando duas vezes pelos Telons locais da OCA Net – essa não é uma visão encorajadora do chip indiano.

Enquanto isso, Rishabh Pant, que não é a Índia na Índia em ODI, também foi visto por um longo tempo, até o atraso na multidão.

As preferências de gerenciamento de equipes pintam uma imagem estranha na qual Iyer, um dos melhores artistas da Team India no críquete ODI nos últimos anos, nem sequer é garantido para a equipe no formato.

Se Iyer não cortasse, seria interessante verificar qual posição Virat Kohli é convidada a bater. Como Gill se destaca no terceiro papel na última partida, Kohli pode receber o lugar nº 4.

Com entradas PTI