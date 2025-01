A estreante Nigéria registra vitória histórica sobre a Nova Zelândia na Copa do Mundo Feminina Sub-19 T20

As estreantes da Nigéria criaram um roteiro para a inimaginável e impressionante e poderosa Nova Zelândia por duas corridas para reivindicar uma vitória histórica em um thriller de baixa pontuação e interrompido pela chuva da Copa do Mundo Feminina Sub-19 T20 da ICC, que permitiu que ambas as equipes jogassem em o grupo com menos de 70 anos na segunda-feira em Kuala Lumpur. A Nigéria marcou primeiro, 65-6, antes de um desempenho vigoroso em campo interromper a perseguição da Nova Zelândia. Os Kiwis estavam com 57-5 e precisaram de nove corridas e um over para chegar a 13 over. No entanto, após um arremesso forte da batedora Lilian Udeh, eles cruzaram a linha de chegada e os Kiwis estavam a apenas duas corridas da linha de chegada.

Udeh (19) e o capitão Lucky Piety (18) foram os únicos a chegar aos dois dígitos na partida pela Nigéria, enquanto Anika Todd foi a artilheira da Nova Zelândia com 19 corridas.

O futebol e o atletismo são desportos populares na Nigéria, ao contrário do sul do continente (África do Sul, Zimbabué), onde o críquete tem muitos adeptos.

No entanto, as raparigas nigerianas chamaram a atenção para o crescimento explosivo do críquete no seu país ao tornarem-se no primeiro país da África Ocidental a qualificar-se para o torneio mundial, e depois causaram o maior choque ao derrotar um país membro de pleno direito da ICC num jogo do Grupo C.

Os nigerianos ficaram esperando por uma oportunidade depois que a partida de sábado contra Samoa foi cancelada devido à chuva.

O tempo chuvoso ameaçou novamente os procedimentos em Sarawak, mas a nação africana aproveitou ao máximo as suas oportunidades quando foi confirmado que a partida iria prosseguir, embora as disputas fossem limitadas a 13 saldos em cada partida.

Na outra partida do dia, a Austrália derrotou Bangladesh por dois postigos em uma partida tensa do Grupo D para quase garantir a qualificação para a próxima fase.

Os EUA também se declararam seleção da Copa do Mundo depois de surpreender a Irlanda em Johor, vencendo por nove gols e melhorando drasticamente sua posição na taxa de rotatividade líquida no Grupo B.

