A estreia de Bill Belichick na Carolina do Norte contra o TCU marcada para o horário nobre na noite de segunda-feira

A hora e a data já foram definidas para a estreia oficial de Bill Belichick na Carolina do Norte. O Tar Heels receberá o TCU às 19h30 horário do leste dos EUA na segunda-feira, 1º de setembro (Dia do Trabalho) na ESPN, anunciou o ACC na quinta-feira.

Isso significa que Belichick, que gerou muita agitação depois de embarcar no primeiro desafio de treinador universitário de sua carreira, estará na frente e no centro do horário nobre em um dos maiores feriados esportivos do calendário.

O técnico do TCU, Sonny Dykes, que está entrando em seu quarto ano no Horned Frogs, já enfrentou um técnico de destaque pela primeira vez. O TCU abriu a temporada 2023 contra o Colorado e seu novo técnico, Deion Sanders. Sanders, assim como Belichick, foi a contratação mais comentada de seu carrossel de treinamento.

“Acho que, como muitas pessoas, fiquei surpreso.” Dykes disse à CBS Sports após a mudança de Belichick para a Carolina do Norte. “Eu não sabia que ele tinha interesse em treinar futebol universitário, mas estou animado com isso. Acho que é bom para o jogo, acho que é bom para o futebol universitário… estamos ansiosos para competir contra ele “É claro que o time dele vai estar ótimo, preparado e, tenho certeza, pronto para jogar.

Belichick herda um time da Carolina do Norte que teve um recorde de 6-7 em 2024, coroado por uma derrota por 27-14 para o UConn no Fenway Bowl. Belichick substitui o ex-técnico vencedor do campeonato nacional (no Texas) Mack Brown, que teve duas passagens distintas pelo Tar Heels para um recorde geral de 113-79-1.